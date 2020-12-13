У Канаді заявили, що готові виплачувати компенсацію тим людям, які вакцинувалися проти коронавірусу і мали серйозні побічні ефекти. Водночас у відомстві, що опікується громадського здоров'ям Канади, підкреслили, що вірогідність бурхливої побічної реакції є дуже низькою.

Компенсацію виплачуватиме держава. Про це повідомили в Агентстві громадського здоров'я Канади.

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Правило поширюватиметься на всі вакцини, які затверджені Департаментом охорони здоров'я країни. Програма покликана "упевнитись у наявності справедливого доступу усіх канадців до підтримки у разі рідкісного випадку їх бурхливої побічної реакції на вакцину".

Як будь-які ліки, вакцини можуть спричинити побічні наслідки та реакцію. Іноді можлива також бурхлива побічна реакція на щеплення. Вірогідність цього є дуже низькою – менше одного випадку на мільйон – і ми зобов'язані допомогти, якщо це трапиться,

– наголосили в Агентстві.

Відомо, що 9 грудня МОЗ Канади схвалив використання вакцини від коронавірусу компанії Pfizer і BioNTech. До кінця року планують отримати вакцини для 249 тисяч осіб. У центральній провінції Канади Онтаріо почнуть вакцинацію вже з 15 грудня.

Побічні реакції від вакцини проти COVID-19

У Великій Британії зафіксували випадки алергічної реакції на вакцину проти коронавірусу розробки Pfizer. Це може завадити вакцинуванню людям з сильною алергією. Побічна реакція сталася у двох співробітників NHS, які отримали вакцину Pfizer і BioNTech у вівторок, 8 грудня, – перший день програми масової вакцинації. Їхній стан стабільний, відновлення відбувається швидко

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