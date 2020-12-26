Уряд Ізраїлю планує вакцинувати від COVID-19 150 тисяч людей щодня. Відтак упродовж місяця першу дозу вакцини мають отримати мільйони ізраїльтян.

Генеральний директор міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Чезі Леві заявив, що держава зацікавлена у безперервному процесі вакцинації населення. Про це повідомили на сайті Times of Israel.

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Цілодобове вакцинування

За його словами, щеплення може тривати навіть 24 години на добу. Але це залежить від бажання громадян та наявності вакцин.

Все залежить від двох речей. По-перше, від того, чи зможуть компанії Pfizer та Moderna збільшити постачання вакцин до Ізраїлю. По-друге, звичайно, бажання населення йти робити щеплення,

– зазначив Леві.

Коли вакцина буде в Ізраїлі

Ізраїль розраховує на постачання 4 мільйонів доз вакцини Pfizer до кінця грудня та ще 4 мільйонів – до кінця березня 2021 року. Також уряд домовився про 6 мільйонів доз вакцини Moderna, але її доставлення до Ізраїлю очікують не раніше квітня.

Зазначимо! Більша частина населення країни може бути щеплена від COVID-19 до кінця березня 2021 року.

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