Пневмонія у разі COVID-19 може перебігати без температури: коментар лікаря
Пневмонія у випадку коронавірусної інфекції може перебігати без підвищення температури. Але якщо приєднується бактеріальна інфекція, то у людини перебіг майже завжди є з температурою.
Як заявив головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький в інтерв'ю ТСН.ua підвищена температура тіла у разі зараження COVID-19 є майже завжди, однак вона може триматися всього 1-2 дні.
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Пневмонія, викликана коронавірусом, може протікати без підвищення температури. Знову ж таки, потрібно розрізняти вірусне ураження легенів і уже приєднання бактеріальної інфекції на фоні вірусної пневмонії. Якщо приєднується бактеріальна інфекція, то майже завжди є температура,
– пояснив медик.
За словами Жиравецького, у дітей також можуть бути ознаки на легенях матового скла. Однак це не значить, що потрібна потрібна госпіталізація.
"У дітей це проходить досить спокійно, без якось особливого лікування", – додав лікар.
Статистика в Україні: за останню добу зафіксували 11 590 нових випадків коронавірусу, загалом заразилися 813 306 людей. Кількість одужалих сягнула вже 418 581. Від початку пандемії померли 13 588 людей.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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