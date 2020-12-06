Пневмонія у випадку коронавірусної інфекції може перебігати без підвищення температури. Але якщо приєднується бактеріальна інфекція, то у людини перебіг майже завжди є з температурою.

Як заявив головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький в інтерв'ю ТСН.ua підвищена температура тіла у разі зараження COVID-19 є майже завжди, однак вона може триматися всього 1-2 дні.

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Пневмонія, викликана коронавірусом, може протікати без підвищення температури. Знову ж таки, потрібно розрізняти вірусне ураження легенів і уже приєднання бактеріальної інфекції на фоні вірусної пневмонії. Якщо приєднується бактеріальна інфекція, то майже завжди є температура,

– пояснив медик.

За словами Жиравецького, у дітей також можуть бути ознаки на легенях матового скла. Однак це не значить, що потрібна потрібна госпіталізація.

"У дітей це проходить досить спокійно, без якось особливого лікування", – додав лікар.

Статистика в Україні: за останню добу зафіксували 11 590 нових випадків коронавірусу, загалом заразилися 813 306 людей. Кількість одужалих сягнула вже 418 581. Від початку пандемії померли 13 588 людей.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу