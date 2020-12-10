Інфекціоніст, професор кафедри інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету Андрій Бондаренко заявив, що ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію у 60% випадках може дати помилковий результат.

Андрій Бондаренко заявив, що через неточність ПЛР-тестування МОЗ дозволив ставити діагноз COVID-19 лише за клінічною картиною. Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

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ПЛР-тест – дуже чутливий і специфічний. Матеріал для нього береться з носа та горла, де вірус є перші 5 днів. Потім вірус опускається нижче. Для того, щоб стовідсотково підтвердити діагноз, потрібен вже бронхіальний секрет. Вже доведено, що за біоматеріалом з носоглотки підтвердити наявність вірусу можна лише в 40% інфікованих,

– пояснив він.

Бондаренко зазначив, що в Китаї медики у лютому заявили, що нібито єдиним підтвердженням коронавірусу COVID-19 є комп’ютерна томографія. Однак зловживати КТ небезпечно.

"Це не такий вже і безпечний метод діагностики, людина отримує досить серйозне опромінення. КТ треба робити, виключно коли є показання", – додав медик.

З початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 858 714 людей. За минулу добу кількість виявлених випадків збільшилася на 13 371. Загалом з початку епідемії зафіксовано 14 470 летальних випадків, 465 021 людина одужала.