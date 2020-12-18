План вакцинації українців проти коронавірусу: Шмигаль розповів деталі
Кабінет міністрів найближчим часом схвалить Національний план вакцинації від COVID-19. Він передбачає імунізацію 50% населення України.
Про це під час години запитань до уряду розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал. Він заявив, що Україна отримає препарати для щеплень не пізніше, ніж інші країни Європи.
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Основною метою Національного плану вакцинації від коронавірусу, над яким працює МОЗ, є щеплення 50% населення, тобто майже 21 млн людей,
– зазначив прем'єр.
Вакцинувати українців від коронавірусу планують на базі чинних кабінетів щеплень. Станом на грудень їх понад 11 000. Лікарям планують робити щеплення уже в лютому.
Прем'єр наголосив, що закупити вакцину для всіх одночасно неможливо, тому було визначено пріоритетні групи.
Що відомо про вакцинацію проти COVID-19 в Україні
- У МОЗ повідомили, що вакцинація українців від коронавірусу може початися в лютому 2021 року.
- COVAX (система розподілу вакцини від ВООЗ) офіційно схвалила запиту на отримання 8 мільйонів доз вакцини. Цієї кількості вистачить для 4 мільйонів людей.
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