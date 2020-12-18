Кабінет міністрів найближчим часом схвалить Національний план вакцинації від COVID-19. Він передбачає імунізацію 50% населення України.

Про це під час години запитань до уряду розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал. Він заявив, що Україна отримає препарати для щеплень не пізніше, ніж інші країни Європи.

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Основною метою Національного плану вакцинації від коронавірусу, над яким працює МОЗ, є щеплення 50% населення, тобто майже 21 млн людей,

– зазначив прем'єр.

Вакцинувати українців від коронавірусу планують на базі чинних кабінетів щеплень. Станом на грудень їх понад 11 000. Лікарям планують робити щеплення уже в лютому.

Прем'єр наголосив, що закупити вакцину для всіх одночасно неможливо, тому було визначено пріоритетні групи.

Пріоритетні групи вакцинації: медпрацівники, військовослужбовці, працівники освіти.

Що відомо про вакцинацію проти COVID-19 в Україні