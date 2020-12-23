План вакцинації проти коронавірусу будуть оновлювати, – Шмигаль
Попри те, що в Україні затвердили план вакцинації населення від коронавірусу, його будуть оновлювати. Наразі план включає 4 етапи та пріоритетні групи.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє 24 канал.
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Денис Шмигаль
“План включає пріоритетні групи та етапи вакцинування, описує логістичну складову та процеси для організації кампанії. Звичайно, що документ буде оновлюватись в залежності від вихідних даних”.
Крім вже закладених 8 мільйонів вакцин, які Україна отримає в межах глобальної ініціативи COVAX, влада працює, щоб у 2021 році отримати значно більшу кількість вакцин.
4 етапи вакцинації проти коронавірусу
- Січень – квітень 2021 року. Люди з найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує важливі функції в боротьбі з пандемією COVID-19;
- Квітень – червень 2021 року. Люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;
- Червень — вересень 2021 року. Люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави;
- Вересень 2021 – березень 2022 року. Люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави.
4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу
До теми Україна найімовірніше отримає вакцину від COVID-19 компанії Astra Zeneka
Що відомо про ефективність вакцини від AstraZenecaСередня ефективність британської вакцини становить 70,4%. Вакцинацію препаратом проводять двічі. Цікаво, що вакцина ефективна на 62% для людей, які отримали дві повні дози. Натомість учасники, які отримали половинну дозу, виявилися більш захищеними – ефективність щеплення склала 90%. Перевагою Astra Zeneka є те, що її можна зберігати при температурі +2...+8°C, в той час, як вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna потребують ультрахолодного зберігання, із температурним режимом -60/-80°C.
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