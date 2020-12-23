Попри те, що в Україні затвердили план вакцинації населення від коронавірусу, його будуть оновлювати. Наразі план включає 4 етапи та пріоритетні групи.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє 24 канал.

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Денис Шмигаль “План включає пріоритетні групи та етапи вакцинування, описує логістичну складову та процеси для організації кампанії. Звичайно, що документ буде оновлюватись в залежності від вихідних даних”.

Крім вже закладених 8 мільйонів вакцин, які Україна отримає в межах глобальної ініціативи COVAX, влада працює, щоб у 2021 році отримати значно більшу кількість вакцин.

4 етапи вакцинації проти коронавірусу

Січень – квітень 2021 року. Люди з найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує важливі функції в боротьбі з пандемією COVID-19; Квітень – червень 2021 року. Люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги; Червень — вересень 2021 року. Люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави; Вересень 2021 – березень 2022 року. Люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави.

4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу

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