Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту ухвалити проєкт Постанови "Про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19".

Проєкт Постанови за № 4500 зареєстрували у Верховній Раді 16 грудня. Про це йдеться в повідомленні Інформаційного управління ВРУ.

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Що передбачає законопроєкт

Комітет рекомендував уряду розробити і затвердити пропонований план вакцинації. Також у проєкті йдеться про те, що варто оцінити можливості інфраструктури для зберігання і розвезення вакцин та дозакупити необхідне обладнання.

Співавтор законопроєкту – народна депутатка Ольга Стефанішина (фракція "Голос") зазначила, що попри те, що Україна має досвід масової вакцинації населення, зокрема, від кору, це не можна порівнювати з тим досвідом, який очікує країну наразі.

Це наймасштабніша логістична операція і до неї треба готуватися вже,

– наголосила Стефанішина.

Увага! МОЗ вже визначило пріоритетні для вакцинації групи населення – це близько 20 мільйонів людей.

Вакцинація буде добровільною

МОЗ запропонував Комітету до назви плану додати слово "добровільна" і викласти в такій редакції – "Національний план добровільної вакцинації населення України проти COVID-19".

Важливі рекомендації