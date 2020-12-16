План вакцинації проти COVID-19 пройшов комітет Ради: що відомо про майбутню вакцинацію
Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту ухвалити проєкт Постанови "Про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19".
Проєкт Постанови за № 4500 зареєстрували у Верховній Раді 16 грудня. Про це йдеться в повідомленні Інформаційного управління ВРУ.
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Що передбачає законопроєкт
Комітет рекомендував уряду розробити і затвердити пропонований план вакцинації. Також у проєкті йдеться про те, що варто оцінити можливості інфраструктури для зберігання і розвезення вакцин та дозакупити необхідне обладнання.
Співавтор законопроєкту – народна депутатка Ольга Стефанішина (фракція "Голос") зазначила, що попри те, що Україна має досвід масової вакцинації населення, зокрема, від кору, це не можна порівнювати з тим досвідом, який очікує країну наразі.
Це наймасштабніша логістична операція і до неї треба готуватися вже,
– наголосила Стефанішина.
Вакцинація буде добровільною
МОЗ запропонував Комітету до назви плану додати слово "добровільна" і викласти в такій редакції – "Національний план добровільної вакцинації населення України проти COVID-19".
Важливі рекомендації
- Окрім того, МОЗ запропонував затвердити Національний план на рівні наказу Міністерства охорони здоров'я, а не Кабінету Міністрів.
- Додати рекомендацію органам місцевого самоврядування оновити шляхом закупівлі належне обладнання для забезпечення холодового ланцюга в пунктах щеплення;
- Вилучити пункт про створення окремого реєстру вакцинованих осіб.
- Необхідність комунікації та мотивації населення до проведення вакцинації від COVID-19.
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