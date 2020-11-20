У Південній Австралії вводять локдаун на 6 днів через брехню працівника піццерії
У штаті Південна Австралія вирішили ввести локдаун на 6 днів через брехню співробітника піцерії. Прем'єр штату Стівен Маршалл заявив, що якби чоловік був чесним, то карантину не було б.
18 листопада в штаті ввели суворий карантин після виявлення 36 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє видання BBC.
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Місцева влада заявляє, що цього можна було б уникнути, якби один з хворих чоловіків сказав, що він працює в піцерії. Однак він збрехав, сказавши, що пішов в заклад, щоб купити піцу.
У штаті вважають, що чоловік заразився під час короткого контакту з вірусом і що штам дуже заразний.
Тепер ми знаємо, що він збрехав. Сказати, що я злюся, — нічого не сказати, ми в абсолютній люті з приводу дій цієї людини. Я не дозволю через ганебну поведінку однієї людини тримати Південну Австралію в цих умовах карантину на один день довше, ніж необхідно,
– заявив премʼєр штату Стівен Маршалл.
Крім того, австралійська поліція заявила, що чоловіка за неправду не будуть штрафувати.
В Австралії станом на 20 листопада зафіксовано 27 790 випадків коронавірусу. Померли від ускладнень 907 людей, видужали 25 509 пацієнтів
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