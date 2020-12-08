Пів України потрапляє під пріоритетну вакцинацію від коронавірусу, – ЦГЗ
Центр громадського здоров'я України визначив 12 пріоритетних груп населення, які першими отримають вакцину від COVID-19. Це близько 21 мільйон людей, або 50% населення України.
Як повідомили у ЦГЗ також перевірили наявність холодильного обладнання. Центр зібрав інформацію на всіх рівнях — від районного до обласного і сформував спільну базу даних. Як відомо, вакцина від Pfiser повинна зберігатись при особливо низьких температурах.
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До визначених пріоритетних груп населення увійшли:
- працівники сфери охорони здоров’я;
- військові;
- освітяни;
- люди похилого віку;
- особи, які проживають у соцзакладах;
- люди із супутніми захворюваннями тощо.
Додатково Україна веде перемовини з іншими виробниками напряму за кошти держбюджету. На закупівлю вакцини заклали 15 млрд грн. Залежно від перемовин, вакцина може прийти раніше чи пізніше від COVAX,
— повідомив в. о. генерального директора ЦГЗ Ігор Кузін.
Що відомо про підготовку України до вакцинації від COVID-19
- Загалом Україна отримає приблизно 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з ініціативи COVAX.
- Держава вже звернулась до США щодо постачання вакцини від Pfizer. Постачання вакцини компанії очікують вже на початку другого кварталу 2021 року.
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