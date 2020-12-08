За 7 грудня у військових та працівників ЗСУ виявили 148 нових випадків коронавірусу. Хоча за попередню добу ситуація була значно кращою – лише 32 діагнози COVID-19.

Станом на 8 грудня в ЗСУ на коронавірус хворіє 3 266 людина. Про це повідомили у фейсбуці командування Медичних сил.

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Вдалось з початку пандемії подолати хворобу 8 087 людям. На жаль, інфікування стало смертельним для 29 пацієнтів.

Наразі на ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебуває 524 людини. У 85 військових ізоляція закінчується протягом найближчих 3 діб.

Що відомо про нові випадки коронавірусу

За добу 7 грудня зареєстрували одразу 148 нових випадків COVID-19.

До лікарень доправили 29 людей:

Черкаський військовий госпіталь – 6 військовослужбовців;

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 4 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону та Житомирський військовий госпіталь – по 3 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Східного регіону та 59 військовий мобільний госпіталь – по 2 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ;

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Білоцерківський, Маріупольський та Хмельницький військові госпіталі, 66 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю;

Коростишівська ЦРЛ – 1 працівник ЗСУ.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медиків перебувають 119 людей. Найбільше – на Житомирщині, Київщині, в Одеській та Львівській областях.

До уваги! Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з близькими.