Пішки через снігові замети: як на Харківщини медики швидкої добиралися до хворого – фото
В Харківській області через снігопади і заметені траси бригада швидкої змушена була пішки добиратися до хворого. Чоловік потребував екстреної допомоги.
Автомобілю бригади медиків по дорозі на виклик у Великобурлуцькому районі не вдалося проїхати через сніговий замет. Про це розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської обласної ради.
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Зауважимо, що попри складні погодні умови та роботу в умовах суворого карантину, екстрена медична допомога надається жителям області повністю та в режимі 24/7,
– наголосили у центрі.
Медики швидкої пішки йшли до хворого на Харківщині / Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
До слова, раніше повідомляли, що через велику кількість звернень бригади швидкої не встигають на виклики. Українська медицина не витримує випробувань епідемією коронавірусу.
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