В Харківській області через снігопади і заметені траси бригада швидкої змушена була пішки добиратися до хворого. Чоловік потребував екстреної допомоги.

Автомобілю бригади медиків по дорозі на виклик у Великобурлуцькому районі не вдалося проїхати через сніговий замет. Про це розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської обласної ради.

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До 81-річного хворого чоловіка медики вирушили пішки. Він потребував екстреної медичної допомоги через загострення хронічного захворювання.

Зауважимо, що попри складні погодні умови та роботу в умовах суворого карантину, екстрена медична допомога надається жителям області повністю та в режимі 24/7,

– наголосили у центрі.



Медики швидкої пішки йшли до хворого на Харківщині / Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

До слова, раніше повідомляли, що через велику кількість звернень бригади швидкої не встигають на виклики. Українська медицина не витримує випробувань епідемією коронавірусу.

Зверніть увагу! Нагадаємо у Харкові перший сніг випав 15 листопада. Місцеві жителі зафіксували його на камери.