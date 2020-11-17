У підручнику з хімії вчать, що сода лікує рак: дані взяли з сайту для пенсіонерів
В українському підручнику з хімії написали, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при онкозахворюваннях. При цьому інформацію взяли із сайту Всеукраїнської асоціації пенсіонерів.
У підручнику з хімії дітей вчать недоказовій медицині
Про таку "доказову" інформацію, яку опублікували у підручнику для учнів 9 класу розповіла у фейсбук Інна Доміна.
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Так у тексті зі сторінок підручника йдеться про те, що водний розчин соди слід пити для "профілактики та лікування онкозахворювань, пом'якшення кашлю під час застуди" та при інших захворюваннях.
Фото з фейсбук сторінки Інни Доміної
Коли вже нарешті у підручниках будуть подаватися новини сучасної науки, а не тренди нетрадиційної медицини з сайту Асоціації пенсіонерів?
– зазначила авторка.
Сайт, на який посилаються у підручнику / Фото з фейсбук сторінки Інни Доміної
Це не єдина скарга на доказовість інформації в підручнику
В мережі також обговорювали й інші фрагменти тексту з недоказовою інформацією, яку вони знайшли в цьому підручнику.
Кароліна Айрапетян зазначила, що в підручнику вказано про спиртові компреси для при застудних захворюваннях.
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