В українському підручнику з хімії написали, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при онкозахворюваннях. При цьому інформацію взяли із сайту Всеукраїнської асоціації пенсіонерів.

У підручнику з хімії дітей вчать недоказовій медицині

Про таку "доказову" інформацію, яку опублікували у підручнику для учнів 9 класу розповіла у фейсбук Інна Доміна.

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Так у тексті зі сторінок підручника йдеться про те, що водний розчин соди слід пити для "профілактики та лікування онкозахворювань, пом'якшення кашлю під час застуди" та при інших захворюваннях.

Фото з фейсбук сторінки Інни Доміної

Коли вже нарешті у підручниках будуть подаватися новини сучасної науки, а не тренди нетрадиційної медицини з сайту Асоціації пенсіонерів?

– зазначила авторка.

Сайт, на який посилаються у підручнику / Фото з фейсбук сторінки Інни Доміної

Це не єдина скарга на доказовість інформації в підручнику

В мережі також обговорювали й інші фрагменти тексту з недоказовою інформацією, яку вони знайшли в цьому підручнику.

Кароліна Айрапетян зазначила, що в підручнику вказано про спиртові компреси для при застудних захворюваннях.