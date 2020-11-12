"Підхід змінено": у МОЗ пояснили, де не обов'язково носити маску
Захисні маски не треба носити на вулиці, а ось штраф за відсутність маски у громадському місці будуть виписувати відразу на місці.
Штрафи за відсутність маски
Законодавці підтримали інший механізм, який схожий на той, що застосовується у разі порушення правил дорожнього руху. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, йдеться в повідомленні пресслужби відомства.
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За словами міністра, донедавна порушнику виписували протокол на місці події, який потім відправляли до суду, а остаточне рішення щодо штрафу слід було очікувати.
Степанов навів приклади ситуацій, коли людині слід одягнути маску, аби дотримуватися чинного законодавства та зберегти здоров'я та здоров’я інших.
- На вулиці носити маску не треба. Виняток – у місці великого скупчення людей, зокрема на зупинках громадського транспорту.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
- 11 листопада Кабінет Міністрів проголосував за введення карантину вихідного дня. Нові обмеження почнуть діяти вже з 14 – 15 листопада.
- Також Україна повертається до загальнонаціонального карантину замість адаптивного.
- Станом на ранок 12 листопада в Україні повідомили про нових 11 057 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Загалом від початку епідемії на COVID-19 захворіли 500 865.
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