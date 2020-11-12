Захисні маски не треба носити на вулиці, а ось штраф за відсутність маски у громадському місці будуть виписувати відразу на місці.

Штрафи за відсутність маски

Законодавці підтримали інший механізм, який схожий на той, що застосовується у разі порушення правил дорожнього руху. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

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За словами міністра, донедавна порушнику виписували протокол на місці події, який потім відправляли до суду, а остаточне рішення щодо штрафу слід було очікувати.

Максим Степанов – очільник МОЗ “Підхід до накладання штрафів за неносіння маски змінено. Порушнику виписують штраф одразу на місці”.

Степанов навів приклади ситуацій, коли людині слід одягнути маску, аби дотримуватися чинного законодавства та зберегти здоров'я та здоров’я інших.

На вулиці носити маску не треба. Виняток – у місці великого скупчення людей, зокрема на зупинках громадського транспорту.

Важливо! Адміністративна відповідальність, передбачена за перебування без засобів індивідуального захисту – маски чи респіратора, стосується лише перебування в громадських місцях.

Максим Степанов – очільник МОЗ “Штрафи виписуватимуть за перебування без маски саме в громадських місцях. Коли людина, наприклад, зайшла в супермаркет, і вона без маски, то дистанція вже не важлива – адже відстань до інших, зрозуміло, буде весь час змінюватись. Людина повинна бути у масці”.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

11 листопада Кабінет Міністрів проголосував за введення карантину вихідного дня. Нові обмеження почнуть діяти вже з 14 – 15 листопада.

Також Україна повертається до загальнонаціонального карантину замість адаптивного.

Станом на ранок 12 листопада в Україні повідомили про нових 11 057 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Загалом від початку епідемії на COVID-19 захворіли 500 865.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу