Pfizer та BioNTech вимагають екстреного дозволу на масову вакцинацію проти COVID-19
Компанії Pfizer та BioNTech 20 листопада подали документи на дозвіл екстреного використання їхньої вакцини в Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA).
Генеральний директор компанії BioNTech Угур Сахін вважає, що вакцина отримає відповідний дозвіл, а її розповсюдження розпочнеться до кінця 2020 року. Про це він заявив під час інтерв'ю з CNN.
До теми Скільки українцю коштуватиме вакцинація від COVID-19: відповідь Ляшка
Розробники мають на меті поставити декілька сотень мільйонів доз впродовж перших 4 – 5 місяців 2021 року. Сахін заявив, що якщо все піде за планом, то коронавірус можна буде взяти "під контроль" у першій половині наступного року.
Я впевнений, що якщо все буде добре і ми матимемо дуже організовану поставку вакцин, то зможемо мати нормальне літо та зиму у 2021 році,
– заявив він.
Сахін також підкреслив, що пріоритетним завданням кожної країни повинно бути забезпечення високого рівня вакцинації серед населення до настання осені наступного року.
Що відомо про вакцину проти COVID-19 від Pfizer та BioNTech
- Під час дослідження III фази, у якій взяла участь 43 661 людина, вакцина продемонструвала ефективність у 95%. Натомість показник ефективності серед літніх людей становить 94%.
- Це двокомпонентний препарат – його необхідно вводити двічі. Останню дозу вводять на 28 день після першої вакцинації.
- Особливість препарату в тому, що він містить РНК вірусу, в якій закодовано ділянку одного з генів SARS-CoV-2. РНК проникає клітини, після чого вони напрацьовують вірусний білок, аби організм формував імунітет.
- Вакцина має один недолік – особливо складні умови для зберігання. Її необхідно зберігати при температурі близько -75°C, що приблизно на 50 градусів холодніше, ніж будь-яка вакцина, яка зараз використовується. Тож препарат буде складно доставити до віддалених місцевостей та бідних країн.
- Розробники обіцяють розв'язати цю проблему до другої половини 2021 року.
Поділитися новиною