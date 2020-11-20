Компанії Pfizer та BioNTech 20 листопада подали документи на дозвіл екстреного використання їхньої вакцини в Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

Генеральний директор компанії BioNTech Угур Сахін вважає, що вакцина отримає відповідний дозвіл, а її розповсюдження розпочнеться до кінця 2020 року. Про це він заявив під час інтерв'ю з CNN.

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Розробники мають на меті поставити декілька сотень мільйонів доз впродовж перших 4 – 5 місяців 2021 року. Сахін заявив, що якщо все піде за планом, то коронавірус можна буде взяти "під контроль" у першій половині наступного року.

Я впевнений, що якщо все буде добре і ми матимемо дуже організовану поставку вакцин, то зможемо мати нормальне літо та зиму у 2021 році,

– заявив він.

Сахін також підкреслив, що пріоритетним завданням кожної країни повинно бути забезпечення високого рівня вакцинації серед населення до настання осені наступного року.

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