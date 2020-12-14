У Перу тимчасово зупинили клінічні випробування вакцини проти COVID-19, яку розробила китайська компанія Sinopharm. В одного з добровольців виявили неврологічні проблеми.

Національний інститут охорони здоров'я Перу у п'ятницю 11 грудня заявив, що вирішив перервати дослідження після того, як в одного з волонтерів з'явилися неврологічні симптоми, повідомляє MedicalXpress.

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У повідомленні йдеться, що ці симптоми подібні до синдрому Гієна-Барре.

Синдром Гієна-Барре – що це? Рідкісне захворювання, яке проявляється ослабленням м'язів рух рук і ніг, порушенням чутливості або паралічем.

Клінічні випробування вакцини Sinopharm у Перу мали завершитись цього тижня після тестування близько 12 000 людей.

Результати дослідження стануть відомі у першій половині 2021 року. Якщо вакцина виправдає сподівання, влада Перу закупить до 20 мільйонів доз для щеплення двох третин населення.

Ситуація з коронавірусом у Перу

У Перу один із найвищих у світі показників смертності на душу населення від коронавірусу. Станом на 14 грудня хворобу виявили у 981 тисяч людей. 36 544 з них пішли з життя внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19.

Пандемія сильно вдарила по економіці південноамериканської країни. У другому кварталі 2020 року ВВП впало більш ніж на 30%.

Що відомо про вакцину проти коронавірусу від компанії Sinopharm