У Перу зупинили випробування китайської вакцини проти COVID-19 через неврологічні симптоми
У Перу тимчасово зупинили клінічні випробування вакцини проти COVID-19, яку розробила китайська компанія Sinopharm. В одного з добровольців виявили неврологічні проблеми.
Національний інститут охорони здоров'я Перу у п'ятницю 11 грудня заявив, що вирішив перервати дослідження після того, як в одного з волонтерів з'явилися неврологічні симптоми, повідомляє MedicalXpress.
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У повідомленні йдеться, що ці симптоми подібні до синдрому Гієна-Барре.
Клінічні випробування вакцини Sinopharm у Перу мали завершитись цього тижня після тестування близько 12 000 людей.
Результати дослідження стануть відомі у першій половині 2021 року. Якщо вакцина виправдає сподівання, влада Перу закупить до 20 мільйонів доз для щеплення двох третин населення.
Ситуація з коронавірусом у Перу
У Перу один із найвищих у світі показників смертності на душу населення від коронавірусу. Станом на 14 грудня хворобу виявили у 981 тисяч людей. 36 544 з них пішли з життя внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19.
Пандемія сильно вдарила по економіці південноамериканської країни. У другому кварталі 2020 року ВВП впало більш ніж на 30%.
Що відомо про вакцину проти коронавірусу від компанії Sinopharm
- Це інактивована вакцина, тобто створена на основі вбитого вірусу.
- Фінальну фазу тестування вченим довелося проводити в ОАЕ, оскільки на момент досліджень епідемія коронавірусу в Китаї була під повним контролем, тож оцінити ефективність вакцини було складно.
- Ефективність вакцини оцінюється в 86%.
- Загалом вакциною від Sinopharm у рамках випробувань щепилося вже 60 000 людей по всьому світу, зокрема в Аргентині, Єгипті, Йорданії, Росії та Саудівській Аравії.
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