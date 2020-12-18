У Миколаєві обладнали перший мобільний шпиталь, де лікуватимуть хворих на коронавірус. Його відкрили на базі 5 міської лікарні у Миколаєві.

У шпиталі усі палати – окремі та ізольовані. Більше про перший в Україні мобільний госпіталь для інфікованих коронавірусом – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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За словами головної лікарки міської лікарні №5 Олени Терентьєвої, всі палати укомплектовані найсучаснішими функціональними ліжками, обладнанням, апаратами ШВЛ, централізованою подачею кисню.

Усього у шпиталі 20 палат на 60 ліжок, а також ще 5 додаткових ліжок в реанімаційному відділенні. В кожній палаті є свій санвузол та окремий вхід.



Як виглядають палати в мобільному шпиталі для хворих на COVID-19 / Фото Укрінформу

Мобільний шпиталь повністю підготували за пів року

Шпиталь почали будувати ще у травні, а повністю закінчили за пів року. Побудували, зокрема, і кисневу станцію. А також складну систему вентиляції, яка забезпечує повну безпеку медичного персоналу в так званій "чистій зоні".

Коридори забезпечуються додатковим припливом повітря, створюється підвищений тиск. У результаті повітря з "чистої" зони потрапляє до "брудної". А навпаки воно потрапити не може,

– пояснив директор департаменту реалізації проєктів Миколаївського глиноземного заводу Сергій Сидоров.

Зведення такого шпиталю коштувало 155 мільйонів гривень. Однак будували його не за державні гроші, хоча Міністерство охорони здоров'я закладало витрати на розгортання мобільних шпиталів, а коштом меценатів.



Приймальне відділення в мобільному шпиталі / Фото Укрінформу

Наразі у Миколаївській області заповнено майже 70% ліжок для хворих на коронавірус.