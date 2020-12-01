Центр з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) виявив, що в Америці коронавірус почав поширюватись ще то того, як Китай повідомив про спалах хвороби.

Дослідники з CDC виявили, що на заході США деякі люди були інфіковані коронавірусом SARS-CoV-2 ще на початку грудня 2019 року. Результати моніторингу оприлюднені у журналі Oxford Academic.

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Окрім того, у мешканців інших штатів виявляли антитіла на початку січня ще до того, як у тих регіонах почали реєструвати перших хворих

Вчені вважають малоймовірним те, що ці антитіла були вироблені для приборкання інших коронавірусів, оскільки 84 зразки мають нейтралізуючу дію, специфічну саме для SARS-CoV-2.

Науковці підкреслили, що за зразками неможливо встановити, яким чином та де люди підхопили інфекцію.

Це вже не перше повідомлення, яке свідчить про інфікування коронавірусом людей за межами Китаю до початку 2020 року. Зокрема, у 2019 році сліди коронавірусу були помічені у Франції та Італії.

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