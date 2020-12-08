Перша людина отримала вакцину від коронавірусу: хто ця щасливиця
Маргарет Кінан – 90-річна жителька Північної Ірландії – стала першою жінкою у світі, яка отримала вакцину від коронавірусу. Вона похвалилася, що нарешті зможе повернутися до нормального життя.
Маргарет Кінан, якій у наступному році виповниться 91 рік, назвала вакцину "найкращим подарунком на день народження". Про це пише BBC.
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Вакцинування літньої жінки провели в університетській лікарні міста Ковентрі. Це зробили в межах масового вакцинування, запланованого урядом Великої Британії.
Маргарет Кінан ввели вакцину о 6:31 ранку 8 грудня. Це перша з 800 тисяч вакцин Pfizer BionTech, які планують ввести в найближчі тижні.
Перш за все у Великій Британії будуть вакцинувати людей, яким більш як 80 років. До кінця грудня всього планують вакцинувати до 4 мільйонів людей.
Це така честь для мене бути першою людиною, щепленою проти Covid-19. Це найкращий подарунок на день народження, який я могла б побажати,
– поділилася Маргарет Кінан.
Вона наголосила, що тепер зможе повернутися до нормального життя й проводити час з родиною, від чого в останній рік довелося практично відмовитися.
Що ще відомо про вакцинування
- Ще раніше почали вакцинувати людей у Росії. Втім, вакцина "Спутник V" викликає сумніви в багатьох експертів і медиків, оскільки не пройшла всіх етапів клінічних випробувань.
- Україна наразі веде перемовини щодо купівлі вакцин від коронавірусу. Очікується, що в нашій державі людей почнуть вакцинувати на початку 2021 року.
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