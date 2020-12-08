Маргарет Кінан – 90-річна жителька Північної Ірландії – стала першою жінкою у світі, яка отримала вакцину від коронавірусу. Вона похвалилася, що нарешті зможе повернутися до нормального життя.

Маргарет Кінан, якій у наступному році виповниться 91 рік, назвала вакцину "найкращим подарунком на день народження". Про це пише BBC.

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Вакцинування літньої жінки провели в університетській лікарні міста Ковентрі. Це зробили в межах масового вакцинування, запланованого урядом Великої Британії.

Маргарет Кінан ввели вакцину о 6:31 ранку 8 грудня. Це перша з 800 тисяч вакцин Pfizer BionTech, які планують ввести в найближчі тижні.

Перш за все у Великій Британії будуть вакцинувати людей, яким більш як 80 років. До кінця грудня всього планують вакцинувати до 4 мільйонів людей.

Це така честь для мене бути першою людиною, щепленою проти Covid-19. Це найкращий подарунок на день народження, який я могла б побажати,

– поділилася Маргарет Кінан.

Вона наголосила, що тепер зможе повернутися до нормального життя й проводити час з родиною, від чого в останній рік довелося практично відмовитися.

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