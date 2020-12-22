Першою серед балканських країн, яка отримала вакцину проти коронавірусу, стала Сербія. У вівторок, 22 грудня, у країну прибула перша партія вакцини BioNTech/Pfizer.

Літак з першими 4800 дозами вакцини BioNTech і Pfizer приземлився в аеропорту Белграда. Про це повідомляє видання Nova.rs.

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Після прибуття вакцини проти коронавірусу були доставлені в Інститут вірусології, вакцин і сироваток, відомий як "Торлак".

Найімовірніше, імунізація стартує наступного тижня і розпочнеться з мешканців будинків для літніх людей.

Днями раніше Сербське агентство з питань лікарських засобів дало згоду на застосування вакцини BioNTech та Pfizer. Країна очікує отримати ще 21 000 доз вакцини цих виробників у січні.

Уряд Сербії також вів переговори про імпорт російської вакцини "Sputnik V" і китайської вакцини.



Сербія отримала вакцину від COVID-19 / Фото: Getty Images

Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech