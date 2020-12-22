Перша країна на Балканах отримала вакцину від COVID-19
Першою серед балканських країн, яка отримала вакцину проти коронавірусу, стала Сербія. У вівторок, 22 грудня, у країну прибула перша партія вакцини BioNTech/Pfizer.
Літак з першими 4800 дозами вакцини BioNTech і Pfizer приземлився в аеропорту Белграда. Про це повідомляє видання Nova.rs.
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Після прибуття вакцини проти коронавірусу були доставлені в Інститут вірусології, вакцин і сироваток, відомий як "Торлак".
Найімовірніше, імунізація стартує наступного тижня і розпочнеться з мешканців будинків для літніх людей.
Днями раніше Сербське агентство з питань лікарських засобів дало згоду на застосування вакцини BioNTech та Pfizer. Країна очікує отримати ще 21 000 доз вакцини цих виробників у січні.
Уряд Сербії також вів переговори про імпорт російської вакцини "Sputnik V" і китайської вакцини.
Сербія отримала вакцину від COVID-19 / Фото: Getty Images
Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech
- Ефективність вакцини під час клінічних випробувань становила 95%. Рівень ефективності зберігався таким же навіть серед людей старше 75 років.
- Вакцина від цих компаній називається Comirnaty. Це двокомпонентний препарат, який вводять в руку двічі з інтервалом щонайменше 21 день.
- Найпоширеніші побічні ефекти при застосуванні препарату зазвичай легкої або середньої важкості й минають за декілька днів. Найчастіше це: біль та набряк у місці ін’єкції, втома, головний біль, біль у м’язах та суглобах, озноб та лихоманка.
- Вакцина від Pfizer та BioNTech 11 грудня отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
- 21 грудня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило препарат та рекомендувала його використання в країнах ЄС.
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