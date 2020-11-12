Перша ефективна вакцина проти COVID-19 від Pfizer: У Британії вакцинацію можуть почати у грудні
Нещодавно компанії Pfizer та BioNTech заявили про успішне проходження третьої фази дослідження спільної вакцини проти коронавірусу. Розробник Угур Шахін заявив, що вже у грудні 2020 року Британія може розпочати вакцинацію населення.
Так, перші партії вже повністю протестованої вакцини проти коронавірусу під назвою BNT162b2 можуть пустити в обіг до кінця 2020 року. Про це в інтерв'ю виданню Sky News розповів розробник вакцини та засновник компанії BioNTech Угур Шахін.
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Але це станеться лише в тому випадку, якщо регулювальний орган Британії видасть відповідну ліцензію.
Найбільш ранній термін постачання вакцин настане не раніше середини грудня. І середина грудня не буде означати, що ситуація кардинально зміниться. Це буде важка зима. Перш ніж стане краще, стане гірше,
– зауважив Шахін.
Науковець додав, що британська вакцина проти коронавірусу допоможе громадянам повернутися до нормального життя вже до середини 2021 року.
Що відомо про вакцину проти COVID-19 від Pfizer та BioNTech
- Це двокомпонентний внутрішньом'язовий препарат, який необхідно вводити двічі з інтервалом у 27 днів. Особливість його в тому, що він містить РНК вірусу, в якій закодовано ділянку одного з генів SARS-CoV-2. РНК повинна проникнути у клітини, після чого вони будуть самі напрацьовувати вірусний білок, аби організм формував імунітет.
- Нині до остаточного тестування вакцини залучено понад 43 тисячі добровольців. З огляду на попередні дослідження про безпеку препарату, Pfizer отримали дозвіл на тестування вакцини на дітях до 12 років.
- Третя фаза випробувань почалася ще 27 липня. Серед 43 538 людей (частина вакциновані, частина – отримали плацебо) захворіли лише 94 людини. Тож вчені вважають, що вакцина є ефективною на 90%. Випробування продовжуватимуть до того часу, поки не зареєструють 164 підтверджених випадки зараження коронавірусом серед добровольців.
- Впродовж цього періоду вчені не зафіксували серйозних побічних ефектів.
- Вакцина однаково добре захищає людей різного етнічного походження.
- Втім, препарат має один недолік – він має жорсткі вимоги до зберігання. Вакцині BNT162b2 необхідна наднизька температура, тож її буде складно доставити до віддалених місцевостей та бідних країн.
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