Нещодавно компанії Pfizer та BioNTech заявили про успішне проходження третьої фази дослідження спільної вакцини проти коронавірусу. Розробник Угур Шахін заявив, що вже у грудні 2020 року Британія може розпочати вакцинацію населення.

Так, перші партії вже повністю протестованої вакцини проти коронавірусу під назвою BNT162b2 можуть пустити в обіг до кінця 2020 року. Про це в інтерв'ю виданню Sky News розповів розробник вакцини та засновник компанії BioNTech Угур Шахін.

До теми Нова вакцина від Pfizer та BioNTech проти СOVID-19 виявилася ефективною на 90%: дослідження

Але це станеться лише в тому випадку, якщо регулювальний орган Британії видасть відповідну ліцензію.

Найбільш ранній термін постачання вакцин настане не раніше середини грудня. І середина грудня не буде означати, що ситуація кардинально зміниться. Це буде важка зима. Перш ніж стане краще, стане гірше,

– зауважив Шахін.

Науковець додав, що британська вакцина проти коронавірусу допоможе громадянам повернутися до нормального життя вже до середини 2021 року.