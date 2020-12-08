Вакцини проти грипу існують й нині, але через постійну мутацію вірусу вчені щороку змінюють їхній склад. Натомість нова вакцина повинна забезпечити значно довший імунітет абсолютно до всіх варіацій грипу.

Біологи з Маунт-Сінай, одного з найбільших та найстаріших медичних центрів США, працюють над створенням універсальної вакцини проти грипу. Під час I фази клінічних випробувань вона продемонструвала обнадійливий результат. Звіт науковців опублікований у журналі Nature Medicine.

До теми Перша людина отримала вакцину від коронавірусу: хто ця щасливиця

Створення універсальної вакцини проти вірусу грипу A розпочалось ще 6 років тому. Препарат заснований на химерному гемаглютиніні (сНА). Це модернізований білок вірусної оболонки, завдяки якій віріон чіпляється за мембрану клітин жертви, після чого проникає всередину та інфікує її. Натомість вакцина допомагає організму виробляти антитіла проти конкретних ділянок поверхневих білків вірусу.

У чому особливість нової вакцини

Сучасні вакцини проти грипу виробляють антитіла саме до зовнішньої частини білка гемаглютиніну – "голівки". Але вона постійно змінюється внаслідок мутацій вірусу, тож склад вакцин теж потрібно оновлювати. Натомість нова вакцина провокує вироблення інших антитіл та клітин-кілерів, які атакують "ніжку" цього білка. А ось вона практично незмінна.

Результати випробувань

У I фазі клінічних випробувань з інтервалом у 3 місяці експериментальною вакциною щепили 56 добровольців віком від 18 до 39 років. Одній групі учасників препарат вводили в різних варіаціях, а другій – плацебо.

Справжні варіанти вакцин складалися з фрагментів вірусу або з ослабленого вірусу, який модернізували химерним гемаглютиніном. Препарат вводили через ніс або ін'єкціями.

Через деякий час після щеплень вакциною концентрація антитіл очікувано трішки знизилася.

Через пів року після імунізації концентрація антитіл стабілізувалася й залишалась незмінною навіть через 1,5 року.

Поки що невідомо, як довго триватиме захист. Адже це покаже лише час.

Автори дослідження стверджують, що добровольці з першої групи інфікувалися грипом значно рідше ніж учасники другої групи.

Вчені повідомляють, що препарат продемонстрував "прийнятну безпеку для дорослих".

Розробники препарату планують сконструювати нову його версію, яка формуватиме імунітет до різних підтипів та штамів вірусу грипу B. Вони переконані, що об'єднання усіх необхідних властивостей в одній тривалентній сНА-вакцині відкриє людству доступ до універсального препарату, який може захистити "від усіх дрейфувальних сезонних, зоонозних і нових пандемічних вірусів грипу ".