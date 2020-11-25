Вчені знайшли механізм, який пояснює користь обмеженого харчування для здоров'я. Можливо, це новий спосіб перемогти старіння.

Зниження кількості споживаної їжі призводить до збільшення тривалості життя багатьох тварин і може покращувати здоров'я людини. Вчені з Інституту біології старіння Макса Планка прагнули з'ясувати, як саме це відбувається в організмі. Виявилося, що одним з факторів може бути білок сестрин.

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Неочікувано, але відмова від білка сприяє довголіттю

Користь обмеження білків і особливо певних амінокислот може бути навіть більш ефективною, ніж скорочення калорій. З цієї причини вчені зосередилися на вивченні білка сестрину, який, як передбачалося, може розпізнавати амінокислоти.

Експерименти на моделях дрозофіл показали, що сестрин є новим потенційним фактором проти старіння. Виявилося, що білок пов'язує певні амінокислоти і коли це зв'язування штучно блокували, дрозофіли жили довше.

Як діє білок

При цьому мутований сестрин, нездатний пов'язувати амінокислоти, уповільнював старіння навіть на тлі білкового раціону. Примітно, що збільшення концентрації цього білка в стовбурових клітинах кишківника збільшувало тривалість життя мух на 10%.

Вчені вважають, що вплив на сестрин в організмі людини може призвести до схожих результатів, однак цю гіпотезу ще потрібно перевірити.