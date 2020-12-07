Що ефективніше допоможе сформувати імунітет: перехворіти на COVID-19 чи вакцинуватися? Чи триває природний імунітет довше, аніж від щеплення? Переваги й недоліки вакцинування, а також про те, чи треба робити щеплення, якщо уже перехворів на коронавірус.

Однозначних відповідей немає

Проблема полягає в тому, що передбачити наслідки інфікування коронавірусом складно. Про це повідомила Дженніфер Гоммерман – імунологиня з Університету Торонто для The New York Times. За словами експертки, основна перевага вакцини в тому, що вона передбачувана і безпечна.

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Вакцини проти COVID-19 запобігають зараженню, і це набагато безпечніший варіант. До того ж у випадку з іншими інфекціями, то вакцини, такі як, наприклад, пневмококові бактерії, забезпечують кращий імунітет, ніж природне одужання.

Є дані, що вакцини проти COVID-19 можуть мати такий же принцип дії. Зокрема, у добровольців, які отримали щеплення вакциною Moderna, в крові виявили більше антитіл, ніж у людей, які хворіли на COVID-19.

Що відомо про природний імунітет до COVID-19

Природний імунітет проти COVID-19 у переважної більшості людей, які ним перехворіли теж досить сильний. Згідно з останніми даними дослідників, ті, хто перехворіли СOVID-19, мають імунітет щонайменше впродовж 6 місяців.

Але були випадки, що у людей з легким перебігом COVID-19 імунний захист ослаб протягом декількох місяців і вони ризикували повторно заразитися. Різна імунна відповідь від природної інфекції може бути пов'язана з концентрацією вірусу, який потрапив до людини.



Наразі повністю готові до використання 3 вакцини проти коронавірусу / Фото Getty Images

Чому вакцинація таки кращий варіант

При вакцинації всі ж отримують однакову дозу і це ще явна перевага щеплень.

Люди, які страждають ожирінням або діабетом, особливо схильні важкого перебігу COVID-19, вакцинація захистить від ризиків ускладненого перебігу захворювання.

І навіть якщо деякі люди не належать до груп із високим ризиком, їхні друзі або родина можуть бути серед тих, для кого перебіг COVID-19 може бути важким і навіть закінчитися смертю.

Майже кожна третя людина, яка одужала від COVID-19, протягом декількох місяців після цього відчуває виснаження і тахікардію.

Важливо: вакцини проти COVID-19 були протестовані на десятках тисяч людей і не показали серйозних побічних ефектів.

Чи варто робити щеплення, якщо уже перехворів на COVID-19

Експерти вважають, що вакцинація у випадку одужання від коронавірусної хвороби є безпечною і, ймовірно, навіть корисною.

Немає нічого шкідливого в посиленні імунної відповіді. Ви можете отримати навіть кращий імунітет, підвищивши за допомогою вакцини той, який у вас був після одужання,

– пояснили фахівці.

Але, ви можете трохи почекати перед тим, як вакцинуватися. Дослідження показали, що імунна відповідь зберігалась впродовж перших кількох місяців після інфікування, але кожен, хто перехворів COVID-19, мав свій рівень захисту.

У Консультативному комітеті з практики імунізації центрів контролю і профілактики захворювань США, заявили, що люди, які не були інфіковані, повинні мати пріоритет над тими, хто перехворів на COVID-19 протягом останніх 90 днів.

До слова, Україна отримає близько 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з ініціативи COVAX. Раніше у МОЗ обіцяли, що до 7 грудня будуть готові усі відповідні документи.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу