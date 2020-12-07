Перехворіти на коронавірус чи вакцинуватись: який імунітет кращий
Що ефективніше допоможе сформувати імунітет: перехворіти на COVID-19 чи вакцинуватися? Чи триває природний імунітет довше, аніж від щеплення? Переваги й недоліки вакцинування, а також про те, чи треба робити щеплення, якщо уже перехворів на коронавірус.
Однозначних відповідей немає
Проблема полягає в тому, що передбачити наслідки інфікування коронавірусом складно. Про це повідомила Дженніфер Гоммерман – імунологиня з Університету Торонто для The New York Times. За словами експертки, основна перевага вакцини в тому, що вона передбачувана і безпечна.
Читайте також Рада проголосувала за прискорений доступ до вакцини від COVID-19: що передбачає законопроєкт
Вакцини проти COVID-19 запобігають зараженню, і це набагато безпечніший варіант. До того ж у випадку з іншими інфекціями, то вакцини, такі як, наприклад, пневмококові бактерії, забезпечують кращий імунітет, ніж природне одужання.
Є дані, що вакцини проти COVID-19 можуть мати такий же принцип дії. Зокрема, у добровольців, які отримали щеплення вакциною Moderna, в крові виявили більше антитіл, ніж у людей, які хворіли на COVID-19.
Що відомо про природний імунітет до COVID-19
Природний імунітет проти COVID-19 у переважної більшості людей, які ним перехворіли теж досить сильний. Згідно з останніми даними дослідників, ті, хто перехворіли СOVID-19, мають імунітет щонайменше впродовж 6 місяців.
Але були випадки, що у людей з легким перебігом COVID-19 імунний захист ослаб протягом декількох місяців і вони ризикували повторно заразитися. Різна імунна відповідь від природної інфекції може бути пов'язана з концентрацією вірусу, який потрапив до людини.
Наразі повністю готові до використання 3 вакцини проти коронавірусу / Фото Getty Images
Чому вакцинація таки кращий варіант
- При вакцинації всі ж отримують однакову дозу і це ще явна перевага щеплень.
- Люди, які страждають ожирінням або діабетом, особливо схильні важкого перебігу COVID-19, вакцинація захистить від ризиків ускладненого перебігу захворювання.
- І навіть якщо деякі люди не належать до груп із високим ризиком, їхні друзі або родина можуть бути серед тих, для кого перебіг COVID-19 може бути важким і навіть закінчитися смертю.
- Майже кожна третя людина, яка одужала від COVID-19, протягом декількох місяців після цього відчуває виснаження і тахікардію.
Чи варто робити щеплення, якщо уже перехворів на COVID-19
Експерти вважають, що вакцинація у випадку одужання від коронавірусної хвороби є безпечною і, ймовірно, навіть корисною.
Немає нічого шкідливого в посиленні імунної відповіді. Ви можете отримати навіть кращий імунітет, підвищивши за допомогою вакцини той, який у вас був після одужання,
– пояснили фахівці.
Але, ви можете трохи почекати перед тим, як вакцинуватися. Дослідження показали, що імунна відповідь зберігалась впродовж перших кількох місяців після інфікування, але кожен, хто перехворів COVID-19, мав свій рівень захисту.
У Консультативному комітеті з практики імунізації центрів контролю і профілактики захворювань США, заявили, що люди, які не були інфіковані, повинні мати пріоритет над тими, хто перехворів на COVID-19 протягом останніх 90 днів.
До слова, Україна отримає близько 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з ініціативи COVAX. Раніше у МОЗ обіцяли, що до 7 грудня будуть готові усі відповідні документи.
Поділитися новиною