Передозування вакциною проти COVID-19 у Німеччині: госпіталізували 4 людей
У Німеччині 8 працівникам будинків для літніх людей випадково ввели надзвичайно високу дозу вакцини проти коронавірусу. Вона у 5 разів перевищує звичайну.
У місті Штральзунд району Мекленбург-Передня Померанія, що на півночі Німеччини, внаслідок передозування вакциною фармкомпаній Pfizer та BioNTech госпіталізували 4 людей, повідомляє DW.
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7 жінок і 1 чоловік у віковій категорії 38 – 54 років працюють в будинку для літніх людей. Оскільки вони входять у пріоритетну групу ризику для імунізації проти COVID-19, у рамках масової вакцинації їх щепили проти хвороби. Але кожному з них помилково ввели дозу у 5 разів вищу за норму.
Цей окремий випадок зумовлений окремими помилками. Я сподіваюся, що всі постраждалі не отримають жодних серйозних побічних ефектів,
– заявив адміністратор району Мекленбург-Передня Померанія Штефан Керт.
У 4 з 8 вакцинованих високою дозою препарату спостерігаються легкі симптоми грипу. Заради безпеки їх госпіталізували до лікарень, але при цьому зазначається, що у жодного з щеплених немає серйозних побічних ефектів.
Масова вакцинація у Німеччині: що відомо
- Кампанія з вакцинації населення у Німеччині проти коронавірусу була запланована на 27 грудня.
- Але у будинку для літніх людей міста Гальберштадт, що в землі Саксонія-Ангальт, мешканцям та персоналу закладу щеплення зробили ще 26 грудня.
- Пріоритетною групою для вакцинації у Німеччині є люди віком від 80 років, медики та працівники сфери догляду.
- Федеральний уряд хоче розподілити 1,3 мільйона доз вакцин місцевим органам охорони здоров'я до кінця 2020 року та ще близько 700 тисяч доз на тиждень від січня.
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