Щорічно на планеті близько 15 мільйонів дітей народжуються недоношеними. Понад мільйона з них, на жаль, вмирають невдовзі після народження, а чимало страждають від фізичної та неврологічної інвалідності. Що є причиною передчасних пологів та які особливості розвитку і адаптації малюка – читайте у матеріалі.

17 листопада в світі відзначається Міжнародний день недоношених дітей (World Prematurity Day). Він був заснований в 2009 році за ініціативою Європейського фонду по догляду за новонародженими дітьми (European Foundation for the Care of Newborn Infants, EFCNI), пише 24 канал.

Вперше відзначили Міжнародний день недоношених дітей в 2009 році. У цей день у Відні на площі Святого Михайла професора університетської клініки Арнольд Поллак і Ангеліка Бергер запустили в небо одночасно 500 білих куль.

Хто такі недоношені діти

Недоношеними називаються малюки, які народилися при терміні вагітності від 28 до 37 повних тижнів, масою від 1000-2500 г, зріст 35-45 см. Діти, як правило, відрізняються слабким здоров'ям, відставанням у фізичному і психічному розвитку. Відтак вони потребують особливого догляду та уваги.

Розрізняють 4 ступеня недоношеності в залежності від ваги дитини:

1 ступінь – 2500 - 2001 р,

II ступінь – 2000-1500 г,

III ступінь – 1500 +1001 г,

IV ступінь – 1000 г і менше.

Причини передчасних пологів

Причинами передчасних пологів можуть бути як і вік матері (найчастіше такі діти з'являються у жінок, які до 18-ти або старше 39 років), так і патології протягом вагітності. Також причиною можуть бути попередні аборти, хвороби, фізична і психічна травми, серед цього – і отруєння нікотином і алкоголем.

Крім того, передчасні пологи можуть бути спровоковані і стресовою ситуацією.

Спершу недоношеними дітьми займаються спеціалізовані клініки, і після досягнення ними певних показників діти переводяться на постійне місце перебування.



Розвиток і особливості адаптації недоношених дітей / Фото: Getty Images

Зовнішній вигляд недоношених дітей

Характерні риси малюків, що з'явилися раніше 37-ого тижня вагітності:

маленький зріст, недостатня маса тіла;

непропорційність (зазвичай велика голова, пупок розташований нижче, ніж у доношених дітей, руки, ноги і шия досить короткі);

відсутня підшкірний прошарок жиру, а на тілі добре видно кровоносні судини;

м'якість кісток голови.;

нігті короткі і слабкі;

м'які вушні раковини;

недорозвинені статеві органи (у хлопчиків – не опущені яєчка в мошонку, у дівчаток – великі статеві губи не сформовані.

рухова активність знижена, відсутнє почуття голоду, слабкий крик.

Як доглядати за недоношеними дітьми

Недоношені діти зазвичай за рік у фізичному розвитку наздоганяють інших дітей свого віку, які народилися у терміни.

Однак психоемоційний стан дітей, які народилися недоношиними, може тривалий час бути на низькому рівні. Відтак слід спостерігати за дитиною у психолога. Малюки швидко втомлюються, важко концентруються. Лікарі рекомендують підібрати до них особливий підхід.



Недоношені діти потребують особливого догляду / Фото: Getty Images

Годувати недоношену дитину найкраще грудним молоком. Однак спершу, поки у малюка не виробився смоктальний рефлекс, йому вводять поживні речовини внутрішньовенно або через катетер. Згодом дитині рекомендують вживати зціджене молоко з пляшечки і поступово переводять на грудне вигодовування.

Слід зазначити, що у жінок, які народили дитину на ранньому терміні, можуть спостерігатися проблеми з лактацією. У таких випадках дитині дають адаптовану суміш, створену спеціально для недоношених детей.

Дитячу кімнату потрібно регулярно провітрювати, прибирати. Також щоранку важливо вмивати обличчя малюка і підмивати під теплою проточною водою.

Одяг, нижню і постільну білизну перуть з використанням спеціального порошку, а потім пропрасовують. Переодягати дитину необхідно дуже швидко, щоб захистити від переохолодження.

Гуляти з дитиною дозволяється з двотижневого віку, однак про це слід проконсультуватися з лікарем, алже у недоношених малюків слабкий імунітет. Час перебування на вулиці поступово збільшують з 10 хвилин до 2 годин.

Крім того, малюкам буде корисно проводити фахівцем спеціальні масажі та гімнастику.