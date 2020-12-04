Ситуація в одеській лікарні номер 5 залишається критичною. Медперсонал не встигає виносити тіла жертв коронавірусу й мертві з живими по пів дня перебувають в одній палаті і в одному відділені.

Ліків також не вистачає, їх треба купувати самим. Про це в ефірі 24 каналу розповіла пацієнтка Людмила Сурікова, яка лікується в цьому закладі від коронавірусу. Також вона поділилась тим, як проходить її терапія.

До теми Ситуація гірша, ніж кажуть у МОЗ, – волонтерка про ситуацію в Одесі, де лежать мертві тіла

Ліки купує сама

Вона розповіла, що в медзакладі перебуває від 29 листопада. Лікар їй переконував, що жінка отримає всі необхідні ліки, а їй необхідно буде докупити лише супутні препарати.

Перші дні так і було. Мене "прокапали". На третій день у мене піднялась температура. Мені сказали, що не дають "Кефпім". Я не могла добитися листа призначення, просила список ліків. Усе це було жахливо,

– розповіла жінка.

За її словами, на третій день усе владналось, але препарату їй досі не виділяють, усе потрібно купувати самому.

Пацієнтка також наголосила, що медсестри "зашиваються", весь середній персонал робить усе, що в їхніх силах.

Сурікова: Після реакції на препарат, лікар відмовився допомогти

"Але коли в мене почалась реакція на ліки й піднявся адреналін у крові, почалась тахікардія та судоми, то лікар сказав, щоби я справлялась зі своїми "панічними атаками" сама", – поділилась Людмила.

За її словами, у лікарні немає термометрів, тонометра теж не було. Щобільше, сусідці по палаті стало погано, то не було кому допомогти.

Я бачу, що їй погано, її трясе, тиск підвищений, від неї пахло ацетоном. Телефоную в прийомну – нікого з персоналу не було. Сказала, що в жінки гіперприступ. Мені відповіли, щоби я не телефонувала в зелену зону,

– каже Людмила.

Врешті прийшов прийомний лікар. Але, за словами Людмили, сусідку цілу ніч рятувала медсестра та лікар-інтерн.

Мертві тіла виносили на коридор

"Вранці, 2 грудня, у відділенні поблизу туалету поставили ліжко з мертвим тілом. Воно стояло там до обіду", – розповіла Сурікова.

Довідка. Перша про ситуацію у лікарні №5 розповіла волонтерка, до якої звертаються за допомогою рідні хворих. Вони кажуть, що люди вмирають просто у загальних палатах через нестачу кисню та брак лікарів.

Що відомо про колапс в одеській лікарні? В Одесі склалася критична ситуація з госпіталізацією пацієнтів з коронавірусом. За повідомленнями волонтерів, міська лікарня № 5 на 90 ліжко-місць заповнилася за 1,5 дня після відкриття.



У самій лікарні не вистачає медперсоналу, а пацієнти та їхні родичі спостерігали картину з несвоєчасним вивезенням тіл померлих, які лежали в холі й палатах.



Після шокуючих фотографій з лікарні родичі пацієнтів спробували прорватися всередину медустанови. Тому військовослужбовці Національної гвардії взяли під охорону територію лікарні.



Ситуацію В Одесі склалася критична ситуація з госпіталізацією пацієнтів з коронавірусом. За повідомленнями волонтерів, міська лікарня № 5 на 90 ліжко-місць заповнилася за 1,5 дня після відкриття.У самій лікарні не вистачає медперсоналу, а пацієнти та їхні родичі спостерігали картину з несвоєчасним вивезенням тіл померлих, які лежали в холі й палатах.Після шокуючих фотографій з лікарні родичі пацієнтів спробували прорватися всередину медустанови. Тому військовослужбовці Національної гвардії взяли під охорону територію лікарні.Ситуацію прокоментував Максим Степанов, очільник МОЗ. Він попросив з'ясувати ситуацію щодо фактів, про які говорять, зокрема, волонтери.