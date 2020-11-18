Свинку, або паротит, викликає mumps-вірус. Mump в перекладі з англійської означає "гримаса". Паротит змінює форму обличчя, роблячи його схожою на мордочку хом'яка. Все тому, що вірус переміщається з дихальних шляхів (носа, рота і горла) в привушні слинні залози, вони набрякають, і щоки роздуваються.

Симптоми паротиту

Під час хвороби зазвичай спочатку опухають слинні залози з одного боку обличчя, а через кілька днів в 90% випадків набряк перекидається на протилежну сторону. Жувати й ковтати боляче, зазвичай до цього болю додаються висока температура, головний біль, слабкість і втрата апетиту, пише Здоров'я 24.

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В одному з трьох випадків свинка протікає безсимптомно.Оскільки свинку викликає вірус, вона зазвичай проходить сама, і більшість людей повністю одужують протягом декількох тижнів без наслідків для здоров'я.

Свинка – лікування Все, що потрібно робити, – це лежати в ліжку, більше пити, приймати ібупрофен або парацетамол, якщо потрібно збити температуру, і прикладати прохолодний компрес до опухлих залоз, щоб полегшити біль. Щоб не захворіти на паротит – потрібно вакцинуватись.

Ускладнення свинки

Серйозні ускладнення трапляються рідко. Вірус свинки може потрапити в спинномозкову рідину, яка оточує і захищає мозок і хребет. Звідти він може поширитися на інші частини тіла: мозок, підшлункову залозу, яєчка (у хлопчиків і чоловіків) і яєчники (у дівчаток і жінок).

Чи виникає безпліддя через паротит

Запалення яєчок (орхіт) – найчастіше ускладнення паротиту. Він зачіпає одного з чотирьох чоловіків, хворих на паротит після статевого дозрівання. Нагадаємо, що статеве дозрівання починається у віці від 8 до 14 років і триває близько чотирьох років. Середній вік початку статевої зрілості хлопчиків – 12 років.

Симптоми орхіту зазвичай проявляються через 4 - 8 днів після набрякання привушної залози. Температура різко підвищується (від 39 до 41 °C), і чоловік відчуває сильний біль в яєчку, в 60-80% випадків – тільки в одному.

У трохи менше половини всіх хворих орхітом на тлі паротиту може зменшитися розмір яєчок (атрофія яєчок). Приблизно в одного з десяти чоловіків спостерігається зниження кількості сперматозоїдів. Однак це зниження дуже рідко буває досить значущим, щоб викликати проблеми з фертильністю.

Безпліддя якщо і реєструється, то частіше серед чоловіків з двостороннім орхітом. В цілому нездатність зачати дітей через вірусний орхіт дуже малоймовірна.