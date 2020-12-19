У Південній Африці виявили новий різновид коронавірусу, який викликав другу хвилю інфікувань COVID-19 у країні.

Новий штам коронавірусу назвали "варіант 501.V2". Про це повідомив міністр охорони здоров’я ПАР Звелі Мкхізе на своїй сторінці у твіттері.

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Ми зібрали пресконференцію, аби оголосити, що різновид вірусу SARS-COV-2, який поки отримав назву "варіант 501.V2", був виявлений в ПАР нашими генними науковцями... Зібрані докази твердо свідчать на користь того, що чинна друга хвиля спричинена цим новим різновидом,

– заявив Мкхізе.

Також у ВООЗ заявили, що перебувають у контакті із владою ПАР стосовно нового штаму вірусу, й додали, що його поводження не відрізняється від вже відомого коронавірусу.

"Ми працюємо із ними разом із нашою робочою групою, яка займається еволюцією вірусу SARS-COV-2. Вони вирощують вірус у себе в країні й ми співпрацюємо з науковцями у намаганні виявити будь-які зміни в поводженні вірусу в аспекті поширення", – сказала епідеміологиня ВООЗ Марія Ван Керхове під час пресконференції у Женеві.

Міністр наголосив, що незважаючи на те, що мутація викликає стурбованість, причини для паніки немає.