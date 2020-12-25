Пандемія COVID-19 лише на середині шляху: припущення ВООЗ
У ВООЗ вважають, що говорити про остаточне подолання пандемії COVID-19 наразі ще рано. Адже подібні віруси розвиваються щонайменше 2 роки.
Таке припущення озвучив директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге. Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я дуже обережна з прогнозами, зауважив він в інтерв'ю виданню НВ.
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Адже, як наголосив Клюге, немає більш невдячної роботи, ніж передбачати щось непередбачуване. Директор Європейського бюро ВООЗ підкреслив, що розповсюдження хвороби вдається стримувати завдяки локдаунам та обмеженням.
Коли активно застосовуються заходи профілактики та контролю над вірусом, він йде на спад. Варто розслабитися — знову бачимо швидке зростання кількості хворих,
— підкреслив він.
Що ще кажуть у ВООЗ
- Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що ситуація з COVID-19 покращиться до кінця 2021 року. Водночас початок року буде непростим.
- Також у ВООЗ відреагували на розповсюдження нової мутації коронавірусу, виявленої у низці країн. Там запевнили, що ситуація наразі під контролем.
- Представники ВООЗ переконані, що владам потрібно прагнути до діалогу з суспільством. Адже це дозволить зробити боротьбу з вірусом ефективнішою.
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