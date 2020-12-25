У ВООЗ вважають, що говорити про остаточне подолання пандемії COVID-19 наразі ще рано. Адже подібні віруси розвиваються щонайменше 2 роки.

Таке припущення озвучив директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге. Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я дуже обережна з прогнозами, зауважив він в інтерв'ю виданню НВ.

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Адже, як наголосив Клюге, немає більш невдячної роботи, ніж передбачати щось непередбачуване. Директор Європейського бюро ВООЗ підкреслив, що розповсюдження хвороби вдається стримувати завдяки локдаунам та обмеженням.

Коли активно застосовуються заходи профілактики та контролю над вірусом, він йде на спад. Варто розслабитися — знову бачимо швидке зростання кількості хворих,

— підкреслив він.

Зауважимо, що COVID-19 підхопили вже майже 80 мільйонів людей по всьому світу. Понад 1,5 мільйони людей померли від ускладнень, спричинених недугою. Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія та Бразилія.

Що ще кажуть у ВООЗ