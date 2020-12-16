У середу 16 грудня президент Пакистану Аріф Алві підписав наказ, з допомогою якого справи про насильство у країні будуть прискорені. Окрім цього, дозволили вироки у вигляді хімічної кастрації.

Відтепер судді Пакистану мають право виносити вироки про хімічну кастрацію в односторонньому порядку. Про це повідомляє Dawn.

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Це означає, що тепер для вироків про хімічну кастрацію не потрібна згода ґвалтівника. Окрім того, слухання справ про насильство проходитимуть швидше.

Для пришвидшення розгляду справ про насилля у Пакистані планують створити спеціальні суди, які працюватимуть лише з такими справами. Окрім того, в країні буде база зі зловмисників, які вчинили сексуальні злочини.

Окрім цього, до тюремного ув’язнення на 3 роки засуджуватимуть чиновників юридичної системи та співробітників поліції, які ставились недбало до розслідування справ про насилля. Також таким посадовцям доведеться сплачувати серйозні штрафи.

У яких країнах за сексуальні злочини введена хімічна кастрація

У деяких штатах США,

В Ізраїлі,

У Великій Британії,

У Польщі,

У Молдові,

В Естонії,

У Киргизстані.

У деяких країнах введена так звана добровільна кастрація. До, прикладу, чоловікам пропонують пройти цю процедуру в обмін на пом'якшення судового вироку або замість ув'язнення. Але на практиці це майже не працює, адже охочий зробити собі хімічну кастрацію досить мало.