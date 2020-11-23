Ситуація з коронавірусом стає дедалі гіршою. І хоч за минулу добу українські лабораторії виявили менше нових інфікованих, варто пам'ятати, що на вихідних тестів роблять менше.

Лікар-інфекціоніст та головний лікар госпіталю МВС Київської області Юрій Сак зауважив, що всі обмежувальні заходи, які вже запровадили, і які ще запровадять, зможуть перервати епідеміологічний ланцюг. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Коли українці побачать результати

Попри це, за його словами, такі заходи мають відтермінований характер. Якщо вводити карантин вихідного дня зараз, то зниження захворюваності буде через 1 – 2 тижні.

Оцінювати показники ще зарано. Ми побачимо той ефект, на який розраховував уряд, вводячи карантин вихідного дня, десь через тиждень,

– зазначив лікар.

Яка ситуація в госпіталі МВС Київської області

Сак наголосив, що наразі усі хворі, які перебувають у госпіталі з діагнозом COVID-19, забезпечені киснем. Він надається їм через кисневі концентратори, які МВС закупило заздалегідь. Крім цього, закупили ще одну партію концентраторів, щоб забезпечити ним усіх хворих.

Зазначимо! Станом на 23 листопада, за в Україні захворіли – 635 689 людей. З них одужали – 291 060 людей, померли – 11 075 українців.

"Поки що ми справляємось з тієї кількістю хворих, яка до нас поступає. Ми готові до розгортання додаткових ліжок. Наразі наш шпиталь заповнений на 50% ліжок (у відділенні під COVID-19) і 50% ліжок ми ще можемо розгорнути, якщо в цьому буде потреба", – сказав інфекціоніст.

Повний локдаун – найгірший сценарій

Також він запевнив, що запровадити повний локдаун – це найгірший сценарій для країни. "Але якщо ми будемо бачити, що цих обмежувальних заходів недостатньо, то для того, аби врятувати якомога більше життів, короткий локдаун на 2 – 3 тижні вводити буде необхідно", – додав Сак.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу