Оцінювати показники ще зарано: лікар відповів, коли чекати на результати від карантину
Ситуація з коронавірусом стає дедалі гіршою. І хоч за минулу добу українські лабораторії виявили менше нових інфікованих, варто пам'ятати, що на вихідних тестів роблять менше.
Лікар-інфекціоніст та головний лікар госпіталю МВС Київської області Юрій Сак зауважив, що всі обмежувальні заходи, які вже запровадили, і які ще запровадять, зможуть перервати епідеміологічний ланцюг. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.
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Коли українці побачать результати
Попри це, за його словами, такі заходи мають відтермінований характер. Якщо вводити карантин вихідного дня зараз, то зниження захворюваності буде через 1 – 2 тижні.
Оцінювати показники ще зарано. Ми побачимо той ефект, на який розраховував уряд, вводячи карантин вихідного дня, десь через тиждень,
– зазначив лікар.
Яка ситуація в госпіталі МВС Київської області
Сак наголосив, що наразі усі хворі, які перебувають у госпіталі з діагнозом COVID-19, забезпечені киснем. Він надається їм через кисневі концентратори, які МВС закупило заздалегідь. Крім цього, закупили ще одну партію концентраторів, щоб забезпечити ним усіх хворих.
"Поки що ми справляємось з тієї кількістю хворих, яка до нас поступає. Ми готові до розгортання додаткових ліжок. Наразі наш шпиталь заповнений на 50% ліжок (у відділенні під COVID-19) і 50% ліжок ми ще можемо розгорнути, якщо в цьому буде потреба", – сказав інфекціоніст.
Повний локдаун – найгірший сценарій
Також він запевнив, що запровадити повний локдаун – це найгірший сценарій для країни. "Але якщо ми будемо бачити, що цих обмежувальних заходів недостатньо, то для того, аби врятувати якомога більше життів, короткий локдаун на 2 – 3 тижні вводити буде необхідно", – додав Сак.
Джерело: 24 канал
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