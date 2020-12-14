Науковців мають все більше підстав вважати, що попри респіраторні ознаки та передачу, СOVID-19 є аутоімунним захворюванням. На це вказують ускладнення, які викликає в організмі коронавірус.

Що таке аутоімунні захворювання

Аутоімунні хвороби – це хвороби при яких імунітет організму діє не проти сторонньої сполуки, вірусу чи антигену, а проти клітин власного організму. У випадку коронавірусної хвороби, науковці помітили певну закономірність: у багатьох людей, інфікованих коронавірусом, розвивається міокардит – запалення серця. Ускладнення було навіть у людей з легким перебігом хвороби, пише медичний оглядач Elemental.

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Крім того, 60% хворих на COVID-19 мали активний міокардит через два місяці після інфекції. Поки що вчені не мають однозначного пояснення, чому міокардит виникає у хворих на коронавірус. Одна з гіпотез вчених – це аутоімунна реакція організму.

COVID-19 поділяє подібну запальну імунну відповідь з антизапальними та аутоімунними станами,

– повідомив професор інфекційних хвороб та вакцинологів в Школі громадського здоров'я в Берклі Джон Шварцберг.

Помилкова ідентифікація

Аутоімунні захворювання, такі як вовчак та розсіяний склероз, визначаються цим невідповідним запаленням та наслідком його пошкодження.

Що стосується COVID-19 та міокардиту, вчений зазначив, що SARS-CoV-2 змушує імунну систему неправильно визначити щось у клітинах серця як небезпечне. Ця помилкова ідентифікація призводить до запалення.

Дослідження опубліковане в Journal of Immunology свідчить про те, що SARS-CoV-2 може спричинити помилкову атаку імунної системи організму на власні клітини та тканини у серці, мозку та інших місцях.

Вони вважають, що автоімунітет може пояснити, як вірус завдає такої широкомасштабної та непередбачуваної шкоди. Розуміння цих аутоімунних процесів може бути ключем до запобігання цій шкоді та порятунку життя.

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Інші ускладнення

Експерти також встановили, що реакція імунної системи на SARS-CoV-2 може змінити мозкову діяльність таким чином, що порушує сон і неспання.

У жовтні дослідження Nature Immunology вивчило активність імунних клітин та антитіл серед людей з важким перебігом COVID-19. Вони виявили деяку вражаючу схожість з аутоімунними захворюваннями.