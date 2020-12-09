Опублікували повні проміжні дані про безпечність та ефективність оксфордської вакцини проти COVID-19, яку виробляє компанія AstraZeneca. Ефективність вакцини становить 62-90% в залежності від дозування.

Що це за вакцина

Для створення оксфордської вакцини проти COVID-19 був використаний аденовірус шимпанзе, який містить ген S-білка (шипоподібного білка) коронавірусу. В організмі людини за участю цього гена відбувається синтез білка коронавірусу, імунітет вчиться розпізнавати його.

Також на тему: Оприлюднили деталі випробувань вакцини Pfizer: подробиці про ефективність і побічні ефекти

Як відбувалося дослідження

У третій фазі дослідження взяли участь майже 24 тисячі осіб з Великобританії, Бразилії, Південно-Африканської Республіки. Спочатку планувалося випробування однієї дози вакцини, проте під час першої фази дослідження було показано, що вакцинація ефективніше, якщо проводити ревакцинацію. Всі учасники останньої фази дослідження отримали по дві дози вакцини.

Побічні реакції оксфордської вакцини

Серйозні побічні ефекти, які могли бути пов'язані з вакцинацією, протягом 3 місяців розвинулися у трьох учасників дослідження. Вони були виявлені в одного учасника, який отримав вакцину (у нього був діагностований поперечний мієліт), в іншого – з групи плацебо і ще одного, інформація про належність якого до будь-якої групі ще прихована. Всі учасники одужали.

Ефективність оксфордської вакцини

Всього за період, який охоплює звіт, COVID-19 захворіла 131 людина: 30 осіб (0,5%) в групі людей, прищеплених справжньою вакциною, і 101 (1,7%) з контрольної групи, що отримала плацебо.

Зараз вакцина демонструє ефективність в 62% для людей, які отримали дві повні дози. Учасники, які при першій вакцинації отримали половинну дозу, виявилися більш захищеними: для них ефективність щеплення склала 90%. З 1367 осіб, щеплених за цією схемою, захворіли троє (0,2%), а в групі плацебо – 2,2%.

На цей момент не можна зробити висновок про те, наскільки ефективна вакцина для людей у ​​віці старше 55 років, оскільки в цій віковій групі було занадто мало випадків інфекції.

Автори дослідження попросили 6638 учасників дослідження у Великобританії щотижня проходити ПЛР-тест на SARS-CoV-2, щоб виявляти безсимптомні випадки інфекції. За період, який охоплює звіт, таким чином було виявлено 69 заражених: 29 щеплених і 40 в групі плацебо.

Згідно з проміжними розрахунками, люди, які отримали половинну дозу при першій вакцинації, були захищені від безсимптомного COVID-19 на 59%. У групі, що отримала повну дозу, цей показник був набагато нижче – 4%. За період спостереження всього 10 учасників дослідження були госпіталізовані, всі вони отримали плацебо.

Вчені підкреслюють, що дані про безсимптомні й важкі форми хвороби вимагають уточнення. Вони додають, що зараз невідома тривалість захисту від інфекції, яку дає вакцина.