Управління з питань контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) оприлюднило детальні дані щодо випробувань вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech.

Препарат перебуває на завершальній стадії затвердження FDA. Натомість регулятор опублікував детальні дані про ефективність та побічні ефекти вакцини, повідомляє CNN.

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Вакцина під назвою BNT162b2 – це двокомпонентний препарат. Щеплення рекомендують робити двічі, по 30 мікрограм і з інтервалом у 21 день.

Документ підтверджує, що ефективність вакцини проти COVID-19 становить 95%, яка досягається щонайменше через 7 днів після введення другої дози,

– йдеться в повідомленні FDA.

Ефективність першої дози вакцини становить приблизно 52,4%. Але у FDA зауважили, що це дозування не тестувалось в одноразовому режимі для адекватного порівняння.

Побічні ефекти вакцини від Pfizer та BioNTech

Вакцина отримала "сприятливий" рівень безпеки, адже найпоширенішими побічними реакціями на неї були:

почервоніння в місті ін'єкції,

втома,

головний біль,

біль у м'язах та суглобах,

озноб і лихоманка.

Були й порівняно тяжкі побічні ефекти, які проявилися у менш ніж 4,6% учасників. Зазвичай це відбувалось у людей старшого віку й часто після введення другої дози. А ще у детальному описі вказано, що іноді через щеплення препаратом можуть набрякнути лімфатичні вузли.

Поки що є недостатньо даних стосовно безпеки BNT162b2 для дітей віком до 16 років, вагітних, жінок, які годують груддю, та людей з ослабленим імунітетом.

Що відомо про летальні випадки серед учасників

Згідно з повідомленням, під час випробувань померли 6 учасників. Зазначається, що ці смерті "пов'язані з перебігом подій, які відбуваються в загальній популяції вікових груп, де вони сталися, з однаковим темпом".

Консультативний комітет FDA з питань вакцин та супутніх біологічних продуктів планує обговорити деталі документу у четвер 10 грудня. Після цього американський регулятор надасть офіційні рекомендації щодо ефективності вакцини проти COVID-19 для людей віком від 16 років.