Оплачувана самоізоляція при COVID-19: скільки українців вже відбули карантин
Від початку пандемії коронавірусу понад 50 тисяч українців відбули оплачувану самоізоляцію. Серед них було 10 тисяч медиків.
Самоізоляцію оплачували за гроші Фонду соціального страхування. Про це повідомили у пресслужбі Фонду.
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Наразі Фонд прийняв на оплату понад 300 тисяч днів ізоляції на суму більше ніж 60 мільйонів гривень.
Як відбувається оплата самоізоляції
Фонд компенсує заробіток, який людина втратила під час самоізоляції. Відшкодування стартує з 6 дня карантину, а перші 5 днів оплачує роботодавець.
- Аби отримати гроші, потрібно показати лікарняний листок із зазначенням причини непрацездатності – самоізоляції.
- Щоб відкрити лікарняний, необхідно телефоном звернутись до сімейного лікаря.
- Потім лікарняний треба передати роботодавцю, який оформить заяву та відправить її до Фонду.
Коронавірус в Україні: статистика
- Протягом жовтня та листопада в Україні зафіксували стрімке зростання нової кількості хворих на СOVID-19.
- Наприклад, за добу 24 листопада виявили 13 881 тисячу хворих.
- Загалом від початку пандемії інфікувались 661 858 людей.
- Однак понад 307 тисяч пацієнтів одужали. Від ускладнень коронавірусу та супутніх хвороб померли 11 492 українців.
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