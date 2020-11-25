Від початку пандемії коронавірусу понад 50 тисяч українців відбули оплачувану самоізоляцію. Серед них було 10 тисяч медиків.

Самоізоляцію оплачували за гроші Фонду соціального страхування. Про це повідомили у пресслужбі Фонду.

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Наразі Фонд прийняв на оплату понад 300 тисяч днів ізоляції на суму більше ніж 60 мільйонів гривень.

Як відбувається оплата самоізоляції

Фонд компенсує заробіток, який людина втратила під час самоізоляції. Відшкодування стартує з 6 дня карантину, а перші 5 днів оплачує роботодавець.

Аби отримати гроші, потрібно показати лікарняний листок із зазначенням причини непрацездатності – самоізоляції.

Щоб відкрити лікарняний, необхідно телефоном звернутись до сімейного лікаря.

Потім лікарняний треба передати роботодавцю, який оформить заяву та відправить її до Фонду.

Важливо! Усі процедури для отримання грошей можна зробити дистанційно.

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