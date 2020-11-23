ЮНІСЕФ хоче оперативно доставити вакцини від COVID-19 у 92 країни світу в рамках механізму COVAX. Для цього дитячий фонд ООН домовляється про співпрацю з понад 350 партнерами.

Вакцину країнам із низьким та нижчим від середнього рівнем доходу хочуть доставити якомога швидше та якомога безпечніше. Про це повідомляє пресслужба ООН.

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Загалом вакцину планують транспортувати до 93 країн світу. Щодо цього дитячий фонд ООН контактує з більш ніж 350 партнерами.

Організація вже проінформувала основні світові авіакомпанії про необхідні пропускні можливості для цього. Крім того, з ними обговорили шляхи транспортування приблизно 2 мільярдів доз вакцини у 2021 році. Ще 1 мільярд доз вакцини планують доставити морем.

Незабаром ЮНІСЕФ проведе оцінку наявних транспортних можливостей, аби виявити недоліки та майбутні потреби.

Очікується, що закупівля, доставка та розповсюдження вакцин проти COVID-19 буде найбільшою та найшвидшою подібною операцією.

Зверніть увагу! 18 листопада глобальний механізм COVAX (Фонд глобального доступу до вакцин проти COVID-19) підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу після того, як її зареєструють.



У МОЗ прогнозують, що угоду з Фондом підпишуть до 7 грудня. А у РНБО сподіваються зробити щеплення всьому населенню України до кінця 2021 року. Більше про вакцини проти COVID-19 читайте за посиланням.