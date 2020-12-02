Організація Об'єднаних Націй виключила медичний канабіс з категорії найнебезпечніших наркотиків у світі. Зокрема серед них був і героїн.

Комісія з наркотичних засобів розглянула низку рекомендацій ВООЗ щодо рекласифікації канабісу і його похідних. Про це повідомили на сайті The New York Times.

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Символічна перемога

Рішення ООН є символічною перемогою для прихильників зміни політики щодо медичного канабісу. Експерти ствердили, що схвалення рекомендації не матиме безпосередніх наслідків для ослаблення міжнародного контролю. Уряди, як і раніше, матимуть право щодо того, як саме класифікувати канабіс.

Нинішня регуляція вживання канабісу є стримувальним фактором для досліджень, а зміна класифікації ООН, швидше за все, допоможе у легалізації канабісу в усьому світі,

– зазначив журналіст Marijuana Business Daily Альфредо Паскуаль.

Суперечки в країнах

Проте голосування затримується. Адже відповідне рішення викликало великі суперечки в багатьох країнах. Сполучені Штати Америки, європейські та деякі інші країни підтримали пропозицію. Водночас виступили проти:

Китай;

Єгипет;

Нігерія;

Пакистан;

Росія.

Україна від голосування утрималася

Україна утрималася від голосування. Перш за все, через те, що заборона на використання конопель часто гальмує процес вивчення.

Медичний потенціал канабісу

Представник Маршу свободи Тарас Ратушний зауважив, що легалізація медичного канабісу – це не вільна торгівля косяками. "Це про можливість створювати безпечні та зручні форми ліків, а також контролювати цей процес", – також додав.

Він пояснив, що використання трави у натуральному вигляді не завжди може допомогти хворій людині: "Вживання суцвіть канабісу через дим чи пар і навіть кустарний метод екстракції – це лише мізерна частка того, що може запропонувати марихуана у медичній сфері. Більшість препаратів з канабісу вимагають чітких фармацевтичних технологій".