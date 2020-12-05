В Україні запрацював сервіс онлайн-психотерапії Tell.me. Це платформа, яку створив Інститут когнітивного моделювання спільно з Міністерством охорони здоров'я України ще навесні. Все для того, аби українцям було простіше вирішувати свої психологічні проблеми в умовах карантину.

Чому онлайн-сеанс є комфортнішим

Люди, які вже встигли побувати на такому сеансі зазначили, що це значно зручніше, ніж в реальності. Під час онлайн спілкування більшість людей почуває себе комфортніше, повідомляє 24 канал.

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"Мені здається, що так набагато ефективніше, тому що мені не доводиться постійно тримати зоровий контакт з людиною. Мені не доводиться постійно видумувати, як мені сісти, які жести мені зробити, щоб вона нічого не запідозрила, не почала кепкувати з мене чи ще щось подібне", – пояснила пацієнтка Олеся.

Крім того, вона зіткнулась із непорозумінням зі сторони дорослих. Мовляв, багато хто не сприймав її проблеми серйозно. Психотерапевт Спартак Суббота вважає, що це досить типове явище для українського суспільства — применшувати небезпеку депресії та інших ментальних проблем. Однак, на його думку, зараз таке ставлення до психічного здоров'я стає все менш актуальним.

"Ми прагнемо до того, щоб змінити і розвивати культуру психологічної допомоги. Люди починають звертатися, думають, що один раз звернуться, подивляться, що буде. Якщо вони отримують позитивний ефект, що відбувається майже у всіх випадках, у них зростає кредит довіри до психологічної допомоги і вони починають займатися психічним здоров'ям", – зазначив експерт.

Що відомо про подібні сервіси

Сервіс від МОЗу не єдиний в Україні. Ірина Лисенко створила власний – Goodo у Дніпрі. Ідея виникла після того, як їй самій знадобилась допомога, але потрапити на прийом так і не змогла. А згодом попит виявився настільки великим, що вони отримали звернення навіть з-за кордону.

Географічно у нас навіть є звернення з Іспанії і Великобританії. Ми працюємо з усією Україною. Психологи з усієї України теж співпрацюють з нами,

– сказала Лисенко.

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Коли необхідне саме спілкування наживо

Звісно ж, не всі психологічні проблеми можна вирішити за допомогою онлайн-консультацій. Спеціалісти наголосили, що є випадки, коли спілкування наживо необхідне.

Безумовно, це все, що стосується медичних проблем, пов'язаних з психіатрією або з проблемами залежності. Це проблеми суїцидальної поведінки також. Всі ці проблеми вимагають дуже уважного і послідовного супроводу, іноді навіть нагляду з боку фахівця, що лікує,

– зауважив психотерапевт Дмитро Довгенко.

Через коронавірус українці найчастіше звертаються до психологів із такими симптомами:

тривожність;

панічні атаки;

іпохондрія.

Самі ж психологи ще раз наголосили, що ігнорувати психологічні проблеми небезпечно, адже вчасна допомога спеціалістів може врятувати життя.