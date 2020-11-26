Вчені повідомили, що помилились в дозуванні під час випробувань. Це стало причиною різниці в ефективності вакцини Оксфордського університету і компанії AstraZeneca.

Що сталось? Як помилились вчені?

Пояснення щодо помилки опублікували вже після того, як компанія та університет заявили про високоефективність вакцини. Зокрема, у першій заяві йшлося про те, що група добровольців, які отримали меншу дозу, показала набагато вищі показники захищеності, ніж добровольці, які отримали дві повні дози.

За словами AstraZeneca, в групі низьких доз вакцина виявилася ефективною на 90%. У групі, що отримала дві повні дози, ефективність вакцини становить 62%.

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Але в заяві 25 листопада, Оксфордський університет визнав, що в деяких флаконах, що використовували у випробуванні, не було потрібної концентрації вакцини, а відтак деякі добровольці отримали половинну потрібної дози. Тобто, якщо препарат ввести у повному обсязі – ефективність буде вищою!

В університеті заявили, що обговорили проблему з органами регулювання і погодилися завершити пізню стадію дослідження двома групами.

Звіт AstraZeneca: щонайменше 2 741 людина отримала половину дози, а потім повну дозу вакцини. Водночас 8 895 добровольців отримали 2 повні дози.

Плутанина через вік учасників випробувань

Ще один фактор: у групі добровольців не було людей старше 55 років. Це важливо враховувати, адже у молодих людей, як правило, розвивається сильніша імунна відповідь, ніж у літніх, тому можливо, що саме молодий вік учасників у групі з низькою дозою, а не сам розмір дози призвів до високої ефективності препарату.

Ви взяли два дослідження, в яких використовувалися різні дози, і отримали композицію, яка не представляє жодну з доз. Я думаю, що багато людей побачать проблеми з цим,

— заявив Девід Солсбері, науковий співробітник глобальної програми охорони здоров'я в центрі Chatham House.

Детальна інформація про результати випробувань буде опублікована в медичних журналах і надана органам регулювання Великої Британії, щоб вони могли вирішити, чи дозволяти щеплення вакциною.

Що треба знати про вакцину від AstraZeneca

Розроблення вакцини тривало приблизно за 10 місяців. Над ним працювали Оксфордські вчені.

23 листопада AstraZeneca повідомила про ефективність вакцини в середньому у 70%. Ефективність зросла до 90% у групі добровольців, яким спочатку давали половину дози, а потім повну дозу. На момент оголошення результатів дослідження не було зрозуміло, чому так сталось. Тепер же вчені пояснили, що сталась помилка в дозуванні.

Оксфордська вакцина набагато дешевша, її легше зберігати і доставити в будь-який куточок світу, ніж вакцини-кандидати інших компаній.

Велика Британія уже замовила 100 мільйонів доз цієї вакцини, чого достатньо для імунізації 50 мільйонів людей. Наразі готові вже близько 4 мільйонів доз препарату для щеплення.

Три етапи досліджень пройшли також вакцини компаній Pfizer і Moderna. Їх ефективність понад 90%. Щоб дізнатись більше про готовність вакцини проти коронавірусу – читайте новини за тегом Вакцинація.