Оксфордський університет визнав проблему з вакциною від коронавірусу: помилилися з дозою
Вчені повідомили, що помилились в дозуванні під час випробувань. Це стало причиною різниці в ефективності вакцини Оксфордського університету і компанії AstraZeneca.
Що сталось? Як помилились вчені?
Пояснення щодо помилки опублікували вже після того, як компанія та університет заявили про високоефективність вакцини. Зокрема, у першій заяві йшлося про те, що група добровольців, які отримали меншу дозу, показала набагато вищі показники захищеності, ніж добровольці, які отримали дві повні дози.
За словами AstraZeneca, в групі низьких доз вакцина виявилася ефективною на 90%. У групі, що отримала дві повні дози, ефективність вакцини становить 62%.
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Але в заяві 25 листопада, Оксфордський університет визнав, що в деяких флаконах, що використовували у випробуванні, не було потрібної концентрації вакцини, а відтак деякі добровольці отримали половинну потрібної дози. Тобто, якщо препарат ввести у повному обсязі – ефективність буде вищою!
В університеті заявили, що обговорили проблему з органами регулювання і погодилися завершити пізню стадію дослідження двома групами.
Плутанина через вік учасників випробувань
Ще один фактор: у групі добровольців не було людей старше 55 років. Це важливо враховувати, адже у молодих людей, як правило, розвивається сильніша імунна відповідь, ніж у літніх, тому можливо, що саме молодий вік учасників у групі з низькою дозою, а не сам розмір дози призвів до високої ефективності препарату.
Ви взяли два дослідження, в яких використовувалися різні дози, і отримали композицію, яка не представляє жодну з доз. Я думаю, що багато людей побачать проблеми з цим,
— заявив Девід Солсбері, науковий співробітник глобальної програми охорони здоров'я в центрі Chatham House.
Детальна інформація про результати випробувань буде опублікована в медичних журналах і надана органам регулювання Великої Британії, щоб вони могли вирішити, чи дозволяти щеплення вакциною.
Що треба знати про вакцину від AstraZeneca
- Розроблення вакцини тривало приблизно за 10 місяців. Над ним працювали Оксфордські вчені.
- 23 листопада AstraZeneca повідомила про ефективність вакцини в середньому у 70%. Ефективність зросла до 90% у групі добровольців, яким спочатку давали половину дози, а потім повну дозу. На момент оголошення результатів дослідження не було зрозуміло, чому так сталось. Тепер же вчені пояснили, що сталась помилка в дозуванні.
- Оксфордська вакцина набагато дешевша, її легше зберігати і доставити в будь-який куточок світу, ніж вакцини-кандидати інших компаній.
- Велика Британія уже замовила 100 мільйонів доз цієї вакцини, чого достатньо для імунізації 50 мільйонів людей. Наразі готові вже близько 4 мільйонів доз препарату для щеплення.
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