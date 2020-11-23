Україна зможе отримати вакцину AZD1222 проти коронавірусу COVID-19, яку виробляє Оксфордський університет спільно з компанією AstraZeneca щонайшвидше e серпні 2020 року. Вакцина буде доступна лише в червні.

Компанія опублікувала мапу, де вказано, що вакцина стане доступною у червні 2021 року, згідно з механізмом COVAX. Про це йдеться на сайті AstraZeneca.

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За контрактом з Єврокомісією Україні зможе отримати вакцину лише у серпні. До слова, AZD1222 показала ефективність в боротьбі з хворобою на 70%.

"Комбінований аналіз двох дозувань (з концентрацією 11,636) показав середню ефективність в 70%", – повідомляють в компанії.



Мапа, як країни зможуть отримати вакцину AZD1222 / AstraZeneca

До слова, оксфордська вакцина набагато дешевша, її легше зберігати і доставити в будь-який куточок світу, ніж дві інших. Наразі у Великій Британії готові до 4 мільйонів доз. Однак спершу вакцину повинні схвалити регулюючі органи. Ймовірно, що це станеться в найближчі тижні.

Що таке COVAX?

Це ініціатива щодо глобального доступу до вакцин проти COVID-19. Основна його мета – пришвидшити розробку і виробництво вакцин проти COVID-19 й гарантувати рівний та справедливий доступ для кожної країни світу.

Окремий фінансовий фонд викуповує потенційні вакцини, аби щонайменше 20% населення кожної зі 180 країн-членів могли отримати щеплення.