Пацієнти, які перехворіли коронавірусом COVID-19, страждають від наслідків недуги. Вони відчувають неприємні запахи навіть через місяці після зараження.

Цей побічний ефект відомий як паросмія, він передбачає спотворення запаху, про це повідомляє видання Sky News.

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Професор Нірмал Кумар описав цей симптом як "дуже дивний та унікальним". Саме він у березні одним з перших визначив втрату нюху (аносмію) як ознаку коронавірусу.

Тепер, зауважив лікар, серед тисяч пацієнтів, які лікуються від довготривалої аносмії у Великій Британії, дехто страждає і паросмією. Все це є наслідками "тривалого COVID".

Довідка. Тривалий COVID – це термін, який описує наслідки коронавірусу. Вони можуть проявлятися впродовж тижнів або й місяців після хвороби.

Кумар пояснив, що тривалий COVID як нейротропний вірус – впливає на нерви у носі людини. "Це як шок для вашої нервової системи, нерви не функціонують", – наголосив професор.

На що скаржаться пацієнти

► 24-річний банкір Даніель Савескі, який живе в Лондоні, втратив почуття смаку та запаху протягом двох тижнів після зараження коронавірусом у березні.

Відтоді він страждає на паросмію. Речі із різким сильним запахом, наприклад – сміттєві баки, тепер пахнуть британцю як сірка, риба або ж згорілий тост.

► 52-річна Лінн Корбетт прокинулася у свій день народження у березні, не відчуваючи запаху і смаку. Нюх почав повертатися у червні, але "нічого не пахло так, як слід".

Жінка наголосила, незважаючи на те, що раніше вона була "залежно від кави", напій досі пахне для неї нестерпно – як і пиво та бензин.

"Тренінг" запаху

Благодійна організація AbScent, яка надає підтримку людям із розладами запаху, збирає інформацію від хворих у Великій Британії, аби сприяти розробці методів лікування.

Вони рекомендують кожному, хто постраждав від паросмії, пройти "тренінг запаху". Він передбачає нюхання олій троянди, лимона, гвоздики та евкаліпту щодня протягом приблизно 20 секунд.