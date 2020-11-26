Влада не змогла розв'язати проблему із забезпеченням киснем лікарень для хворих на коронавірус. Попри це, в уряді сподіваються, що врятувати ситуацію ще можна.

Кисень – проблема, яку ми пропустили

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко в інтерв'ю виданню "Гордон". Він вважає, що за ситуацію з киснем відповідальні, як центральні, так і місцеві рівні влади.

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Я згоден, що це проблема, яку ми пропустили. Потрібно було цим займатися в першу чергу. Зараз надолужуємо втрачене. Думаю, у нас це вийде,

– зазначив Тимошенко.

Представник Офісу Президента вважає, що це "солідарна відповідальність" та пояснив, що попри те, що відповідальний за протидію коронавірусу Міністерство охорони здоров'я, в Україні децентралізація влади, а вона передбачає відповідальність на місцях.

Саме через нестачу кисню очільника МОЗ можуть змінити

А тому, немає відповідального за весь процес. На його думку, в цьому була вся проблема. Він також допустив, що через цю проблему можуть бути зроблені кадрові перестановки.

До слова, у ЗМІ з посиланням на власні джерела в Офісі Президента повідомили, що Степанова планують звільнити до кінця 2020 року, а кандидата на цю посаду начебто вже шукають.