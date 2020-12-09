Перебіг інфекції SARS-CoV-2 в ідентичних близнюків при однакових факторах генетики й зовнішньому впливі тяжкість хвороби виявилася різною.

У новому дослідженні вчені оцінювали вплив різних чинників на перебіг COVID-19 у двох ідентичних (однояйцевих) близнюків – чоловіків 60 років. У таких близнюків набір генів однаковий, тому дослідження з їх участю допомагають зрозуміти роль генетики в розвитку певних хвороб, пише Annals of Internal Medicine.

Також на тему: Породіллі з коронавірусом можуть залишатись в одній палаті з новонародженими

Майже ідентичні люди з різним перебігом COVID-19

Крім набору генів, в учасників дослідження було багато спільного. У жодного з них не було хронічних хвороб та інших відомих факторів, які пов'язані з важким перебігом COVID-19. Вони жили разом і працювали на одній роботі (ремонтували машини), тобто, на них діяли однакові умови навколишнього середовища. Крім того, по всій видимості, вони заразилися від однієї людини.

Перебіг захворювання

Перші симптоми хвороби у близнюків були подібними: закладеність носа, задишка, слабкість і сухий кашель. Їх госпіталізували на 10-й день хвороби у зв'язку з погіршенням стану, в обох лікарі діагностували легку пневмонію. При ПЛР-тестах було встановлено, що вірусне навантаження у них приблизно однакове.

У лікарні обох близнюків лікувала одна і та ж група медиків, вони отримували однакове лікування протягом двох тижнів. Попри те, що хвороба у братів починалася однаково, після госпіталізації з'явилися відмінності. Через два тижні один близнюк був виписаний з одужанням (без ускладнень), а другий переведений в палату інтенсивної терапії.

Чоловікові, який залишився в лікарні через два тижні, потрібна була штучна вентиляція легенів: у нього розвинувся шок у зв'язку з приєднанням бактеріальної інфекції. Після цього він провів ще 17 днів у звичайному відділенні та був виписаний з одужанням.

Висновки

У висновках дослідження вчені повідомляють, що в описаному випадку на відмінності в перебігу хвороби не могли вплинути практично всі відомі фактори ризику. Науковці не можуть пояснити, чому так відбулося.