Центр контролю і профілактики захворювань США (CDC) розслідував спалах COVID-19, пов'язаний зі святкуванням весілля, яке відбулось 7 серпня в маленькому містечку Міллінокет (4500 жителів). Детальний аналіз зумів відтворити поширення вірусу серед мешканців.

На весіллі був всього лише один носій вірусу, перших двох хворих виявили 12 серпня. Згодом встановили, що інфікувалися 30 людей (з 55 присутніх). Передумови спалаху описали у звіті CDC.

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Як коронавірус передається в маленькому містечку / Фото CDC

Ніхто з померлих не був на весіллі

Одна із гостей, маючи симптоми захворювання, відвідала збори в школі, як наслідок 2 вчителів заразилися. Ще один із гостей інфікував свого батька, який працює в будинку для літніх людей. Маючи симптоми, той все одно ходив на роботу і інфікував 38 людей, – 6 з них померли, адже були в групі ризику – старшого віку.

Ще один гість працював у виправній колонії – він інфікував 82 людини.

У CDC наголосили, що ніхто з померлих і з тих, що потрапили в лікарні з важким перебігом, не були на самому весіллі, але прямо чи безпосередньо контактували із гостями.

До того ж аналітики встановили, що захід проводили із порушенням карантинних вимог: гості перебували на святі без масок та не дотримувались соціальної дистанції.