Бердянський м'ясокомбінат повністю відкрив своє виробництво для українців.

Тепер можна побачити, з яких інгредієнтів та в яких умовах роблять ковбаси та сосиски, про це повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу В Україні відбулася споживча революція, запуск Virobnik.ua

Бердянський м'ясокомбінат зробив виробництво ковбас та сосисок прозорим за допомогою сервісу Virobnik.ua, на якому вже можна подивитися відео створення трьох видів м'ясної продукції комбінату, а також відео створення інших продуктів харчування та нехарчових продуктів щоденного вживання.

Як зазначив натхненник проєкту Virobnik.ua Віталій Єрмак, виробництво м'ясних продуктів викликає у українських споживачів найбільше питань, адже люди підозрюють, що при створенні ковбас та сосисок виробники використовують не якісну сировину та роблять це в неналежних умовах.

Бердянському м'ясокомбінату першому вдалося розвінчати міф про ковбасу з туалетного паперу. Чекаємо, чи зроблять це інші виробники. Як повідомлялося, Антимонопольний комітет оштрафував 5 молочних компаній за обман на 30 мільйонів гривень.

Комітет виявив ряд недобросовісних компаній, які виробляли суміші з невідомих складових і при цьому називали продукт маслом, повідомили у відомстві. Проєкт Virobnik.ua стартував в Україні кілька місяців тому і поки зустрічає супротив з боку багатьох виробників.

Як розповідав натхненник проєкту Віталій Єрмак, головне завдання проєкту – не реклама окремих виробників чи торгових марок, а інформування українських споживачів, як виробляється той чи інший продукт.

Як виготовляють сосиски в Україні: дивіться відео