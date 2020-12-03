Препарат, який розробили для лікування бактеріальних інфекцій, продемонстрував здатність посилювати метаболізм і сповільнювати збільшення ваги під час вживання жирної їжі.

Вчені з UNICAMP провели дослідження на мишах. Результати роботи опубліковані в журналі Science Advances.

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Професор університетського інституту біології та головний дослідник проєкту Марсело Морі розповів, що використання еноксацину на мишах призвело до того, що біла жирова тканина тварин стала поводитись як коричнева, тобто почала спалювати калорії для отримання тепла. Але цей ефект спостерігався лише тоді, коли тварини були піддані холоду.

Еноксацин – що це за препарат Це антибіотик широкого спектра дії, який не застосовувався в клінічній практиці, оскільки на ринку існують ефективніші препарати того ж класу (фторхінолони).

Гризунам препарат вводили шляхом внутрішньочеревної ін’єкції. Оскільки пероральне введення цього антибіотика шкідливе для мікробіоти кишківника, це могло повпливати на результати.

Загалом під час експериментів протестували кілька різних протоколів. Під час одного з них дослідники впродовж місяця до початку лікування еноксацином годували групу гризунів їжею з високим вмістом жиру. Потім мишам давали препарат 1 раз на день з понеділка по п’ятницю впродовж 10 тижнів, але продовжували годувати їх жирною їжею. Врешті-решт, контрольна група тварин, яким давали плацебо, почали важити більше в середньому 13 на грам. Натомість ті мишки, які отримували антибіотик, стали важчими на 8 грам.

Окрім цього, лікування також призвело до посилення чутливості до інсуліну й толерантності до глюкози.

Однак сприятливий вплив на метаболізм спостерігався лише тоді, коли гризуни зазнавали легкого холодного стресу (близько 24°С) або сильного холодного стресу (в діапазоні 6°С). Коли ж температура становила близько 30°С, яка є ідеальною для цих мишей, еноксацин не демонстрував здатність активувати термогенез.

Той факт, що препарат не діє при термонейтральності, зменшує його потенціал для використання як єдине лікування ожиріння, але він може допомогти нам зрозуміти механізми, що беруть участь у процесі, або використовуватись як допоміжний засіб,

– додав Морі.

Надалі вчені розраховують знайти молекулу з ще більш потужною термогенною дією і без побічних ефектів антибіотика.