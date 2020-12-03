Родичі пацієнтів опублікували шокуючі фото з одеської лікарні для хворих на коронавірус COVID-19. Там тіла померлих годинами лежать і в палатах, і в коридорах. Зараз територію біля медичного закладу охороняють нацгвардійці.

Адже напередодні обурені родичі госпіталізованих намагалися прорватися в лікарню. Ситуацію у прямому ефірі 24 каналу прокоментував Максим Степанов, очільник МОЗ.

До теми В Одесі тіла мертвих по кілька годин лежать у відділеннях з живими пацієнтами, – моторошні фото

Міністр підкреслив, що напередодні спілкувався з новопризначеним головою ОДА Ігорем Гриневецьким та попросив з'ясувати ситуацію щодо фактів, про які говорять, зокрема, волонтери.

Довідка. Про ситуацію у лікарні №5 розповіла волонтерка, до якої звертаються за допомогою рідні хворих. Вони кажуть, що люди вмирають просто у загальних палатах через нестачу кисню та брак лікарів.

"Всі цифри, про які ми говоримо, це те, що заповнюють безпосередньо головні лікарі. Яка кількість вільних ліжок – цю інформацію збираємо щодня МОЗ безпосередньо з лікарень", – наголосив Степанов.

Зрозуміло, інколи виникають питання у деяких лікарнях. Є напружена ситуація в Одесі та у Черкасах. Тому я звертаюся до місцевої влади, їхнє зобов'язання – забезпечити їх кисневими точками та концентраторами,

– додав урядовець.

Й запевнив, що додаткові гроші, про які просили на ці потреби у регіонах, буди виділені: спочатку на початку жовтня, потім ще 571 мільйон та 895 мільйонів нещодавно.

На прохання Степанова, одеську лікарню №5 найближчим часом має відвідати очільник ОДА. Він поїде туди разом із мером міста, аби на власні очі подивитися, що насправді відбувається.

Про брак медичного персоналу та зарплати

Міністр зауважив, що у зв'язку зі зростанням кількості хворих в Україні не вистачає лікарів-інфекціоністів. "Лікарі інших спеціальностей по ходу справи йдуть працювати інфекціоністами. Це і кардіологи, і хірурги. Ми достатньо швидко запустили платформи для навчання", – додав він.

Ми розуміємо, що у нас є така проблематика (брак персоналу – 24 канал), ми розв'язуємо це питання. Критичної ситуації поки немає,

– запевнив Степанов.

Й додав, що також є проблеми з середнім медичним персоналом. Урядовиць наголосив, що лікарі та медсестри – це люди, яких ніколи не може бути багато, тому ці професії треба цінувати.

Наполягаю на підвищенні зарплат для медиків, – Степанов

Також міністр вважає, що повинне відбутися радикальне підвищення зарплати українським медичним працівникам. Адже зараз зарплати у системі охорони здоров'я є практично найнижчими в країні. Те, що відбувається вже 29 років, на його думку – неприпустимо.

Ми чітко виклали у бюджетному запиті, скільки потрібно для системи охорони здоров'я. Той необхідний мінімум – це набагато більше, ніж виділено станом на зараз,

– пояснив Степанов.

Й додав, що основна частина цієї суми – це зарплата медпрацівників. Тому що у бюджеті будь-якої лікарні вона складає від 50 до 70%. Це також лікарські засоби, медичні вироби та все те, що може забезпечити надання медичної допомоги.

"Це критично важливо. Саме тому я не підтримував бюджет на 2021 рік і зараз розмовляю з народними депутатами. Я наполягаю, аби ці цифри збільшили, аби відбулося підвищення зарплати", – підсумував чиновник.

Коментар Степанова про ситуацію з COVID-19 в Україні: дивіться відео 24 каналу