Мертві з живими в одній палаті: Степанов відреагував на ситуацію в лікарні Одеси
Родичі пацієнтів опублікували шокуючі фото з одеської лікарні для хворих на коронавірус COVID-19. Там тіла померлих годинами лежать і в палатах, і в коридорах. Зараз територію біля медичного закладу охороняють нацгвардійці.
Адже напередодні обурені родичі госпіталізованих намагалися прорватися в лікарню. Ситуацію у прямому ефірі 24 каналу прокоментував Максим Степанов, очільник МОЗ.
До теми В Одесі тіла мертвих по кілька годин лежать у відділеннях з живими пацієнтами, – моторошні фото
Міністр підкреслив, що напередодні спілкувався з новопризначеним головою ОДА Ігорем Гриневецьким та попросив з'ясувати ситуацію щодо фактів, про які говорять, зокрема, волонтери.
"Всі цифри, про які ми говоримо, це те, що заповнюють безпосередньо головні лікарі. Яка кількість вільних ліжок – цю інформацію збираємо щодня МОЗ безпосередньо з лікарень", – наголосив Степанов.
Зрозуміло, інколи виникають питання у деяких лікарнях. Є напружена ситуація в Одесі та у Черкасах. Тому я звертаюся до місцевої влади, їхнє зобов'язання – забезпечити їх кисневими точками та концентраторами,
– додав урядовець.
Й запевнив, що додаткові гроші, про які просили на ці потреби у регіонах, буди виділені: спочатку на початку жовтня, потім ще 571 мільйон та 895 мільйонів нещодавно.
На прохання Степанова, одеську лікарню №5 найближчим часом має відвідати очільник ОДА. Він поїде туди разом із мером міста, аби на власні очі подивитися, що насправді відбувається.
Про брак медичного персоналу та зарплати
Міністр зауважив, що у зв'язку зі зростанням кількості хворих в Україні не вистачає лікарів-інфекціоністів. "Лікарі інших спеціальностей по ходу справи йдуть працювати інфекціоністами. Це і кардіологи, і хірурги. Ми достатньо швидко запустили платформи для навчання", – додав він.
Ми розуміємо, що у нас є така проблематика (брак персоналу – 24 канал), ми розв'язуємо це питання. Критичної ситуації поки немає,
– запевнив Степанов.
Й додав, що також є проблеми з середнім медичним персоналом. Урядовиць наголосив, що лікарі та медсестри – це люди, яких ніколи не може бути багато, тому ці професії треба цінувати.
Наполягаю на підвищенні зарплат для медиків, – Степанов
Також міністр вважає, що повинне відбутися радикальне підвищення зарплати українським медичним працівникам. Адже зараз зарплати у системі охорони здоров'я є практично найнижчими в країні. Те, що відбувається вже 29 років, на його думку – неприпустимо.
Ми чітко виклали у бюджетному запиті, скільки потрібно для системи охорони здоров'я. Той необхідний мінімум – це набагато більше, ніж виділено станом на зараз,
– пояснив Степанов.
Й додав, що основна частина цієї суми – це зарплата медпрацівників. Тому що у бюджеті будь-якої лікарні вона складає від 50 до 70%. Це також лікарські засоби, медичні вироби та все те, що може забезпечити надання медичної допомоги.
"Це критично важливо. Саме тому я не підтримував бюджет на 2021 рік і зараз розмовляю з народними депутатами. Я наполягаю, аби ці цифри збільшили, аби відбулося підвищення зарплати", – підсумував чиновник.
Коментар Степанова про ситуацію з COVID-19 в Україні: дивіться відео 24 каналу
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