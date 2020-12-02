В одеській лікарні критична ситуація з хворими на COVID-19. Біля лікарні утворились черги "швидких" із хворими на COVID-19, а медики не справляються з навантаженням. Через що пацієнти помирають просто в палатах від нестачі кисню, а їх тіла по кілька годин лежать поряд з живими.

Мертві поруч із живими

Очевидці опублікували фото з загиблими у соціальну мережу – мертві як у палатах, так й у коридорах, пише ТСН. Інформацію підтвердив киянин Іван Кудрянський, його батьки наразі лікуються у цій лікарні.

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Саме вони зробили фото, які спричинили шквал обурення в мережі. На фото – тіла померлих пацієнтів у палатах і коридорах.

Фото жахливі, на них мертві люди, які померли від коронавірусу і померли не в реанімації, а просто у відділенні. Мене найбільше нажахало те, що говориться про те, що система медицини у нас готова до пандемії. Я вам скажу це брехня. На сьогодні цього немає,

– сказав Іван Кудрявський.



Трупи померлих у холі лікарні / Фото texty.org.ua

У лікарні критично не вистачає кисню

Крім того, волонтери розповіли, що пробували допомогти лікарні з киснем.

Вони задихаються там, в лікарні не вистачає кисню, ми привозимо вже в стаціонар кисень. Я вчора пробивалася туди, я спокійна людина, але я кричала так, що думала, що у мене інсульт буде, щоб мене запустили в стаціонар, щоб я під'єднала пацієнтів до кисню, якого там не вистачає. Там вмирають люди,

– розповіла керівниця благодійного фонду "Корпорація Монстрів" Катерина Ножевнікова.



Тіла померлих, за словами очевидців, можуть стояти у холах цілий день / Фото texty.org.ua

Позиція лікарні

В лікарні визнали, що фото справжні. Та пояснили, що заклад відкрили лише минулого тижня, втім за дві доби нове коронавірусне відділення на 90 ліжок вщент заповнили. Медперсоналу не вистачає, тому навіть мертвих не встигали забирати із загальної палати.

Щоб робота лікарень не зупинилася повністю, місто просить в області залучити медперсонал з районів.