В Австрії вводять жорсткий загальнонаціональний карантин. Зокрема, людям не можна буде виходити з дому більше 1 разу. Локдаун діятиме з 17 листопада до 6 грудня.

Нові обмеження значно жорсткіші, ніж були раніше. Про запровадження локдауну оголосив Канцлер Австрії Себастьян Курц, повідомляє Kurier.

До речі "Слід готуватися до жорсткої зими": низка країн світу оголосили частковий локдаун

Які обмеження ввели

Австрійські школи перейдуть на дистанційне навчання.

Торгівля буде заборонена, крім продуктових магазинів, аптек тощо.

Заклади громадського харчування також закриють.

За добу поза будинком можна контактувати лише з однією людиною.

Крім того, ввели цілодобове обмеження на вихід з дому: виходити можна тільки за крайньої потреби.

За яких випадків можна виходити з дому

Відвідання лікаря,

Закупівля продуктів чи медичних препаратів,

Робота, яку неможливо перевести на дистанційний режим,

Догляд за літніми родичами,

Прогулянка з метою занять спортом, вигулу домашніх тварин або для психологічного розвантаження.

Я знаю, що найближчі тижні будуть для нас дуже важким часом,

– наголосив Курц.

За словами Канцлера, локдаун запровадили, аби підтримати поширення коронавірусу на низькому рівні протягом тривалого часу.

Читайте також У Чорногорії через COVID-19 ввели комендантську годину

Коронавірус в Австрії: статистика