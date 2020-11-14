Обмеження на вихід з дому: Австрія запроваджує жорсткий локдаун
В Австрії вводять жорсткий загальнонаціональний карантин. Зокрема, людям не можна буде виходити з дому більше 1 разу. Локдаун діятиме з 17 листопада до 6 грудня.
Нові обмеження значно жорсткіші, ніж були раніше. Про запровадження локдауну оголосив Канцлер Австрії Себастьян Курц, повідомляє Kurier.
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Які обмеження ввели
- Австрійські школи перейдуть на дистанційне навчання.
- Торгівля буде заборонена, крім продуктових магазинів, аптек тощо.
- Заклади громадського харчування також закриють.
- За добу поза будинком можна контактувати лише з однією людиною.
- Крім того, ввели цілодобове обмеження на вихід з дому: виходити можна тільки за крайньої потреби.
За яких випадків можна виходити з дому
- Відвідання лікаря,
- Закупівля продуктів чи медичних препаратів,
- Робота, яку неможливо перевести на дистанційний режим,
- Догляд за літніми родичами,
- Прогулянка з метою занять спортом, вигулу домашніх тварин або для психологічного розвантаження.
Я знаю, що найближчі тижні будуть для нас дуже важким часом,
– наголосив Курц.
За словами Канцлера, локдаун запровадили, аби підтримати поширення коронавірусу на низькому рівні протягом тривалого часу.
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Коронавірус в Австрії: статистика
- Від початку пандемії в Австрії зафіксували понад 198 тисяч нових випадків COVID-19.
- Одужали вже понад 119 тисяч австрійців, померли від ускладнень інфекції та супутніх хвороб – понад 1700 людей.
- За добу 13 листопада в країні діагностували близько 9 тисяч нових випадків коронавірусу.
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