Щоб підготувати дорожні лікарні Укрзалізниці для прийому хворих на коронавірус, потрібно 82 мільйони гривень. Гроші мало виділити МОЗ.

Така сума знадобиться, щоб 8 лікарень Укрзалізниці змогли провести кисень, закупити концентратори та оксигенатори. Про це заявила виконавча директорка Центру охорони здоров'я УЗ Наталія Белінська, повідомляє Укрінформ.

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За словами Белінської, потреби дорожніх лікарень вже обговорили з представниками МОЗ.

Директорка зауважила, що збитки Укрзалізниці за пів року склали 8 мільярдів гривень. Тому немає можливості фінансувати прийом хворих на COVID-19, які не є працівниками УЗ

Це можливо тільки при отриманні фінансування,

– наголосила Белінська.

Що цьому передувало